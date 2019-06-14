Усик занял высокое место в рейтинге лучших чемпионов мира
Украинский боксер Александр Усик вышел на второе место в рейтинге лучших чемпионов мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) за всю историю.
Об этом сообщает worldboxingnews.net.
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В рейтинге Усик уступил только легендарному Эвандеру Холифилду.
Украинский боксер владел поясом по версии WBC с января 2018 года, но недавно освободил его в связи с переходом в супертяжелый вес.
Топ-10 чемпионов мира по версии WBC в первом тяжелом весе:
1. Эвандер Холифилд (США)
2. Александр Усик (Украина)
3. Хуан Карлос Гомес (Куба/Германия)
4. Дэвид Хэй (Великобритания)
5. Тони Беллью (Великобритания)
6. Майрис Бриедис (Латвия)
7. Жолт Эрдеи (Венгрия)
8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)
9. Жан-Марк Мормек (Франция)
10. Анаклет Вамба (Франция)
Как сообщал УНИАН, ранее Усик стал лауреатом российской премии "Легенда бокса".