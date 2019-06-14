Усик занял высокое место в рейтинге лучших чемпионов мира

Украинский боксер в престижном рейтинге WBC уступил только легендарному Эвандеру Холифилду.

Украинский боксер Александр Усик вышел на второе место в рейтинге лучших чемпионов мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) за всю историю.

Об этом сообщает worldboxingnews.net.

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В рейтинге Усик уступил только легендарному Эвандеру Холифилду.

Украинский боксер владел поясом по версии WBC с января 2018 года, но недавно освободил его в связи с переходом в супертяжелый вес.

Топ-10 чемпионов мира по версии WBC в первом тяжелом весе:

1. Эвандер Холифилд (США)

2. Александр Усик (Украина)

3. Хуан Карлос Гомес (Куба/Германия)

4. Дэвид Хэй (Великобритания)

5. Тони Беллью (Великобритания)

6. Майрис Бриедис (Латвия)

7. Жолт Эрдеи (Венгрия)

8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)

9. Жан-Марк Мормек (Франция)

10. Анаклет Вамба (Франция)

Как сообщал УНИАН, ранее Усик стал лауреатом российской премии "Легенда бокса".