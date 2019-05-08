"Простите": Усик обратился к фанатам из-за отмененного боя

Украинский чемпион записал видеообращение к болельщикам в связи с переносом дебютного боя в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик обратился к фанатам в связи с отменой боя против Карлоса Такама, который должен был состояться 25 мая.

Видеообращение Усик добавил в Instagram.

"Плохая новость у нас: дебют в супертяжелом весе на 25 мая отменяется в связи с тем, что я получил травму. Дорогие друзья, простите все за ожидание. Ничего, мы вернемся сильнее. На все воля Божья. Слава Богу за все. У нас все нормально. Хорошее и позитивное настроение. Всем добра", - сказал Усик.

Напомним, украинский боксер получил травму бицепса, из-за которой бой против Такама пришлось отложить.

Как сообщал УНИАН, бой Усик - Такам перенесен ориентировочно на сентябрь.