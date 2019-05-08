цей матеріал доступний українською

"Простите": Усик обратился к фанатам из-за отмененного боя

22:44, 08 мая 2019
Бокс
268 0
Александр Усик / УНИАН

Видеообращение Усик добавил в Instagram.

"Плохая новость у нас: дебют в супертяжелом весе на 25 мая отменяется в связи с тем, что я получил травму. Дорогие друзья, простите все за ожидание. Ничего, мы вернемся сильнее. На все воля Божья. Слава Богу за все. У нас все нормально. Хорошее и позитивное настроение. Всем добра",  - сказал Усик.

Напомним, украинский боксер получил травму бицепса, из-за которой бой против Такама пришлось отложить. 

Как сообщал УНИАН, бой Усик - Такам перенесен ориентировочно на сентябрь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Александр Усик#Карлос Такам