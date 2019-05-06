Усик заработает за бой с Такамом более миллиона долларов

В случае победы над камерунцем у украинца вырисовываются более выгодные в спортивном и коммерческом планах поединки.

Гонорар абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика в дебютном поединке в супертяжелом дивизионе против Карлоса Такама составит более миллиона долларов.

Камерунский боксер Такам за бой заработает 800 тысяч долларов, сообщает Sportarena.

Напомним, бой Усик - Такам состоится 25 мая в американском Оксон-Хилл, при этом украинца, как ожидается, поддержат более 1000 соотечественников.

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В случае победы над Такамом у Усика вырисовываются прекрасные перспективы на более выгодные в спортивном и коммерческом планах поединки. Так, уже осенью Усик может провести бой с лидером супертяжелого дивизиона британцем Энтони Джошуа.

Напомним, в последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы, однако позже сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.