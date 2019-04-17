Российский промоутер призвал Ломаченко отказаться от чемпионского пояса

Промоутер Хрюнов хочет, чтобы Ломаченко встретился с российским боксером или оставил пояс чемпиона мира вакантным.

Промоутер Владимир Хрюнов призвал украинского чемпиона мира Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) оставить пояс по версии WBO вакантным или встретиться с российским боксером Романом Андреевым (22-0, 16 КО).

Слова Хрюнова приводит "Р-Спорт".

Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Хватит Василию заниматься фантазией - Майки Гарсия... Роман Андреев с прошлого лета - обязательный претендент по версии WBO", - сказал промоутер.

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"Василий, вот ты либо оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, либо немедленно встреться с Романом. Сейчас идет напряженная полемика с WBO и командой Василия Ломаченко", - также добавил Хрюнов.

Напомним, Ломаченко также владеет чемпионским поясом по версии WBA. 12 апреля украинец успешно защитил оба титула, нокаутировав британца Энтони Кроллу.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что олимпийский чемпион 2012 года неожиданно бросил вызов Ломаченко.