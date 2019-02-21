Усик встретится с Джошуа в следующем году - промоутер

Эдди Хирн считает, что поединок в украинца и британца супертяжелом весе может пройти в 2020 году.

Промоутер обладателя титулов IBF, IBO, WBO и WBA в суперяжелом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн, рассказал, когда его подопечный сможет провести поединок против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

"Здесь нет ничего сложного. Сначала Усик должен провести дебютный бой в супертяжелом весе. Например, в мае против Поветкина. Затем проведет еще один бой. А уже потом WBO сделает его обязательным претендентом на титул Джошуа. Я думаю, что их очная схватка состоится весной 2020 года", - приводит слова менеджера Isport со ссылкой на Sky Sports.

Накануне промоутер россиянина Александра Поветкина подтвердил вероятность организации боя с Усиком.

Ранее со-промоутер украинца Эдди Хирн сообщил, что поединок Усика с Поветкиным запланирован на 18 мая в Чикаго.