Промоутер канадского боксера Стивенсона: Адонис остается в коме, улучшений нет

После боя с украинцем Гвоздиком спортсмен пока так и не восстановился

Менеджер бывшего чемпиона по боксу среди профессионалов по версии WBC в полутяжелем весе Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) сообщил, что боксер остается без сознания и его состояние не улучшилось.

«Врачи не рискуют делать прогнозов по поводу того, чего ждать в будущем. В данный момент улучшений нет. У него отличная команда врачей, которые заботятся о нем, и оценка его состояния проводится каждый день. Он нуждается в механической помощи, чтобы дышать», — цитирует Ивона Мишеля BoxingScene.com, сообщает SportArena.

Ранее сообщалось, что 41-летний канадец открыл глаза, когда его жена Симона разговаривала с ним в больнице.

Боксер был госпитализирован сразу же после боя против Александра Гвоздика: Стивенсону провели операцию, а затем ввели в состояние искусственной комы. С момента боя прошло почти три недели, поединок между украинцем и канадцем состоялся в ночь на 3 декабря.

Александр Гвоздик, после нокаута от которого Стивенсон оказался в больнице, выказывал свои слова поддержки канадцу.