Легенда NBA: интересные факты о погибшем баскетболисте Кобе Брайанте (видео)

Один из лучших баскетболистов мира Коби Брайант погиб в результате авиакатастрофы в Калифорнии.

Недалеко от Лос-Анджелеса на собственном вертолете разбился легендарный баскетболист Коби Брайант.

Одному из самых титулованных спортсменов в истории был 41 год. Вместе с ним погибли еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь Коби-Джианна. Вероятно, они летели на игру. Брайант тренировал школьную команду Джианны.

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Интересные факты о легендарном баскетболисте

Брайант покинул профессиональный спорт в апреле 2016 года, после чего занимался бизнесом. Он обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов в истории NBA.

За 20 сезонов Коби получил пять чемпионских титулов. Дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе сборной США.

Баскетболист принял участие в 18 Матчах всех звезд, четыре раза становился MVP этих игр. Он также стал единственным игроком НБА, который получил четыре награды MVP ("Самый ценный игрок"). За карьеру в лиге Брайант набрал 33 643 очка.

Коби получил "Оскара" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол". Фильм базировался на стихотворении, написанном самим спортсменом в 2015 году.

Средняя цена билета на последний матч Брайанта в 2016 году составила 1766 долларов - это сделало мероприятие самым дорогим в истории баскетбола.

Напомним, катастрофа произошла утром 26 января в районе города Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли.