До 8 лет с конфискацией грозит экс-чиновнику НАПК и 'Энергоатома' - общество ждет приговора! Откроет ли дело Скопича доступ к давно скрытым коррупционным связям в государственных органах?

В сентябре 2024 года Служба безопасности Украины сообщила в своем официальном канале о задержании - высокопоставленного чиновника государственной компании АО "НАЭК "Энергоатом". Как писало информационное агентство УНИАН, им оказался Александр Скопич, бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). По данным следствия, он требовал и получил неправомерную выгоду в размере 100 тысяч гривен от поставщика горюче-смазочных материалов. По версии следствия, за 15% от суммы контракта он обещал ускорить финансовые расчеты с одним из предприятий, входящих в состав "Энергоатома".

Служба безопасности вручила Скопичу подозрение за злоупотребление влиянием. Это произошло в условиях военного положения - во время полномасштабной войны, когда любой факт коррупции в государственном секторе приобретает особую общественную значимость. Не говоря уже о том, что, учитывая суть "услуги", вполне вероятно, должностные лица государственной компании могли устраивать искусственные преграды для контрагентов с целью собственного обогащения.

После задержания АО "НАЭК "Энергоатом" уволило Александра с должности, подчеркнув, что факт вручения подозрения, хотя и не касается его работы непосредственно в компании, однако нарушает требования внутренней антикоррупционной политики. Дело получило широкий общественный резонанс, и в том же месяце Скопич был внесен в базу "Миротворец" как мародер. Цитата: "Мародер. Сознательное использование служебного положения с целью получения личной финансовой выгоды во время российско-украинской войны и военного положения".

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Несмотря на это, в октябре 2024 года подозреваемый в получении взятки чиновник подал иск в суд(ЕГР судебных решений) с требованием признать его увольнение незаконным, восстановить его в должности и выплатить заработную плату за время "вынужденного прогула". В январе 2025 года дело принято к рассмотрению(ЕГР судебных решений).

Но это не единственный эпизод в карьере Александра Скопича на госслужбе, который вызывает вопросы у общественности. В 2016-2019, период его работы в НАПК, именно он возглавлял департамент, который должен был проверять факты неподачи деклараций госслужащими.

Как утверждают "Українські Новини", со ссылкой на внутренние документы, которые, по данным издания, НАПК предоставило в ответ на запрос, в 2017 году Скопич якобы проигнорировал 348 фактов неподачи деклараций. По оценкам редакции издания "Українські Новини", это могло привести к потере государством до 17,7 млн грн потенциальных штрафов. В то же время, учитывая то, что он продолжал работать в НАПК до 2019 года, можно предположить, что эти нарушения не были признаны критическими.

Ирония в том, что многие коррупционные скандалы рождаются именно в среде, призванной с ними бороться. Чиновник, возглавлявший департамент проверки деклараций в НАПК, теперь сам фигурирует в деле о злоупотреблении влиянием. Получается, антикоррупционная система не только не защищает от злоупотреблений, но иногда и продуцирует новые кейсы.

На данный момент ситуация вокруг Александра Скопича находится в подвешенном состоянии. Несмотря на серьезность обвинений и задержание еще в сентябре 2024 года, дело только в апреле 2025 года дошло(ЕГР судебных решений) до подготовительного заседания. По мнению некоторых правозащитников, это нетипично долго для такой категории преступлений. Более того, как сообщила "Украинская правда", после задержания Скопича суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 1 млн грн. Однако в конце декабря 2024 года уменьшил его до 304 702 тысяч гривен (источник ЕГР судебных решений). Что очень странно, потому что в свое время Скопич получал рекордно высокие премии. А в декларации кандидата на должность члена Счетной палаты, датированной 2020 годом, указал квартиру, жилой дом, 2 земельных участка, 2 автомобиля (Toyota Prado и Mercedes E-класса), 102 тысячи долларов наличными и 136 615 гривен на банковских счетах.

Складывается впечатление, что процесс идет медленно, без заметных шагов, - это вызывает вопросы относительно возможных причин замедления. В Украине время - главное оружие коррупционера. Тяни год, два - и тебя уже не помнят. А должность можно вернуть втихаря, "по суду", без шума.

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Почему дело Александра движется так медленно? Затягивание или исчезновение дел с радаров - не редкость в подобных ситуациях, но именно такие истории больше всего формируют доверие или недоверие к государству. К сожалению, в украинской практике борьбы с коррупцией существует немало ситуаций, когда коррупционер вместо привлечения к ответственности просто меняет должность.

Украинская борьба с коррупцией длится уже более десятилетия, но до сих пор вызывает больше скепсиса, чем доверия. Электронные декларации, НАБУ, ВАКС - все это сводится на нет, когда ключевые фигуры спокойно возвращаются в кресло после взяток. Несмотря на создание антикоррупционных институтов, резонансные дела часто завершаются ничем: обвиняемые избегают наказаний, а общественность теряет надежду на справедливость.

В этом контексте история Скопича - это лакмусовая бумажка не только для конкретного дела, но и для способности государственных антикоррупционных органов выполнять свою миссию независимо от должностей, фамилий и связей. От ее завершения зависит не только судьба отдельного чиновника, но и ответ на ключевой вопрос: могут ли в Украине те, кто был "системой", избегать ответственности даже после задержания?