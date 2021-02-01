Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и завершится 15 июня.

Сегодня, 1 февраля, в Украине началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО). Она продлится до 5 марта включительно.

Дополнительная регистрация для участия в дополнительной сессии будет проходить с 6 по 18 мая включительно.

Как зарегистрироваться на ВНО 2021: правила и условия

Чтобы зарегистрироваться на ВНО 2021 года, прежде всего нужно создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования в рубрике "ВНО/ГИА". При этом одним из первых шагов регистрации является избрание категории лица. А выпускникам текущего года стоит обратить особое внимание на выбор учебных предметов для прохождения ВНО.

Читайте такжеЛучшие участники ВНО получат по 100 тысяч гривень премии - решение РадыЗатем следует подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО руководители учебных заведений должны прислать до 1 марта 2021 года включительно.

Они должны содержать:

оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";

заверенную копию паспорта гражданина Украины;

заверенную копию документа о среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа о смене имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат внешнего независимого оценивания, который должен быть отправлен в индивидуальном конверте вместе с регистрационным уведомлением участника внешнего независимого оценивания.

При необходимости можно внести изменения в регистрационные данные, осуществив перерегистрацию. Она продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года после получения сертификата ВНО.

До 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основана сессия ВНО 2021: какие предметы нужно сдавать

Участие в основной сессии внешнего независимого оценивания является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты по не более чем 5-ти учебным предметам из следующего перечня:

украинский язык;

украинский язык и литература;

математика;

история Украины;

биология;

география;

физика;

химия;

английский язык;

испанский язык;

немецкий язык;

французский язык.

При этом для лиц, которые в текущем году завершают получение полного общего среднего образования, обязательным будет прохождение ВНО по 4 учебным предметам:

украинский язык (все задания сертификационной работы) или русский язык и литература (субтест "Аттестационные задания");

математика (перечень заданий зависит от уровня, на котором соискатель образования изучал данный учебный предмет);

история Украины (субтест "Период ХХ - начало XXI века") или один из иностранных языков (перечень заданий зависит от уровня, на котором соискатель образования изучал данный учебный предмет);

один из учебных предметов (история Украины, биология, география, физика, химия, иностранные языки).

График проведения основной сессии ВНО 2021

В текущем году основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и завершится 15 июня. Она будет проходить по следующему графику:

21 мая – химия

24 мая – испанский, немецкий, французский языки

25 мая – английский язык

28 мая – математика, математика (задачи уровня стандарта)

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература

4 июня – история Украины

7 июня – физика

10 июня – биология

15 июня – география

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года включительно.

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Автор: Алина Вишневская