Сегодня, 1 февраля, в Украине началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО). Она продлится до 5 марта включительно.
Дополнительная регистрация для участия в дополнительной сессии будет проходить с 6 по 18 мая включительно.
Как зарегистрироваться на ВНО 2021: правила и условия
Чтобы зарегистрироваться на ВНО 2021 года, прежде всего нужно создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования в рубрике "ВНО/ГИА". При этом одним из первых шагов регистрации является избрание категории лица. А выпускникам текущего года стоит обратить особое внимание на выбор учебных предметов для прохождения ВНО.
Читайте такжеЛучшие участники ВНО получат по 100 тысяч гривень премии - решение РадыЗатем следует подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).
Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО руководители учебных заведений должны прислать до 1 марта 2021 года включительно.
Они должны содержать:
- оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";
- заверенную копию паспорта гражданина Украины;
- заверенную копию документа о среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
- при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа о смене имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).
Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат внешнего независимого оценивания, который должен быть отправлен в индивидуальном конверте вместе с регистрационным уведомлением участника внешнего независимого оценивания.
При необходимости можно внести изменения в регистрационные данные, осуществив перерегистрацию. Она продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года после получения сертификата ВНО.
До 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Основана сессия ВНО 2021: какие предметы нужно сдавать
Участие в основной сессии внешнего независимого оценивания является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты по не более чем 5-ти учебным предметам из следующего перечня:
- украинский язык;
- украинский язык и литература;
- математика;
- история Украины;
- биология;
- география;
- физика;
- химия;
- английский язык;
- испанский язык;
- немецкий язык;
- французский язык.
При этом для лиц, которые в текущем году завершают получение полного общего среднего образования, обязательным будет прохождение ВНО по 4 учебным предметам:
- украинский язык (все задания сертификационной работы) или русский язык и литература (субтест "Аттестационные задания");
- математика (перечень заданий зависит от уровня, на котором соискатель образования изучал данный учебный предмет);
- история Украины (субтест "Период ХХ - начало XXI века") или один из иностранных языков (перечень заданий зависит от уровня, на котором соискатель образования изучал данный учебный предмет);
- один из учебных предметов (история Украины, биология, география, физика, химия, иностранные языки).
График проведения основной сессии ВНО 2021
В текущем году основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая и завершится 15 июня. Она будет проходить по следующему графику:
- 21 мая – химия
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки
- 25 мая – английский язык
- 28 мая – математика, математика (задачи уровня стандарта)
- 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература
- 4 июня – история Украины
- 7 июня – физика
- 10 июня – биология
- 15 июня – география
Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года включительно.
Вас также может заинтересовать:
- Выпускникам будут выдавать денежные премии за успехи на ВНО: условия и сумма вознаграждения
- В Украине отменили "красные дипломы": что будет вместо них (видео)
- Языковой омбудсмен рассказал, когда украинский станет обязательным языком ВНО
- На пробное ВНО зарегистрировались почти 140 тысяч человек
- Лучшие участники ВНО получат по 100 тысяч гривен премии-решение Рады
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram