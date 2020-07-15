Сегодня в Украине состоится ВНО по географии
Сегодня в Украине состоится внешнее независимое оценивание по географии.
Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, для прохождения теста по географии зарегистрировались 130 тыс. 939 человек, для которых создано 8 тыс. 938 аудиторий в 554 пунктах тестирования.
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Тест насчитывает 54 задания, за правильное выполнение которых можно набрать 90 баллов.
Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудете в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.
Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:
- оригинал Сертификата внешнего независимого оценивания;
- паспорт или иной документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
- приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.
В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении «Дія» абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования.
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