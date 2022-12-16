Льюис Кэрол точно что-то знал о 2022-м, когда написал свое знаменитое "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать хотя бы вдвое быстрее!". Жизнь "на лету" стала нормой, а для украинцев – единственным вариантом что-то успевать между отключениями света и воздушными тревогами.

В таком бешеном ритме несложно потеряться. Но есть несколько лайфхаков, которые помогут не потерять здравый смысл и успевать больше.

Первое и самое важное - не пытайтесь успеть все! Достичь 100% все равно не удастся, а вот нервное напряжение, которое возникает в результате сверхвысоких требований к себе, снять крайне тяжело. Попробуйте определить, без чего не обойтись в течение дня, а что может подождать. Иногда задачи, которые не принимаешь в работу моментально, через час-два могут стать вообще неактуальными. Поэтому делайте то, что вам по силам, этого будет и так много.

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Записывайте ваши задачи, планы, цели. Это может казаться банальным, но так вы сможете не забыть что-то важное, записав его в блокноте или любым другим удобным способом. Также благодаря переносу мыслей на бумагу/онлайн, вы освободите себя от лишних переживаний и сможете приоритизировать задачи при необходимости.

Помните о правиле "5 минут". Если что – то можно сделать быстро здесь и сейчас - не откладывайте это на потом. Таким образом, вы точно освободите себя от "хвостов" и будете закрывать "быстрые" задачи вовремя.

Бронируйте время на отдых! Может казаться, что нужно работать и решать проблемы 24/7, но разряженная батарейка энергии не дает. Поэтому не забывайте отвлекаться, обязательно бронируйте "время для себя" в рабочем календаре. Прогулка даже на 10 минут помогает "проветрить голову" и набраться сил. Выходите с коллегами на кофе и делитесь мыслями, медитируйте перед сном и не пренебрегайте ритуалами, которые радуют и расслабляют. У каждого такой ритуал может быть своим – просмотр футбола, спа-процедуры, игра с котом. Лишь бы "замедлиться" хоть немного.

Не отказывайте себе в еде. К примеру, можно не есть в течение дня для того, чтобы успевать больше. Но вряд ли ваш организм поблагодарит за такое отношение. К счастью, в современном мире есть множество вариантов перекусить вкусно и безопасно. Если у вас немного времени, а хочется поесть сытно и не переживать за последствия – стоит полакомиться шаурмой в сети Döner Маркет от "Наша Ряба". Шаурма, которую не стремно есть, – идеальный вариант для обеда. С курочкой от "Наша Ряба", или говядиной от Skott Smeat, соус с чесноком, или без – выбрать можно любой вариант, и при этом быть уверенным в безопасности. Ведь в сети действуют единые технологические стандарты приготовления и контроля. Есть вкусно и быстро – не миф. Сеть насчитывает более 100 точек по всей Украине, поэтому вы точно найдете свою. Значительно лучше размять ноги, съесть вкуснейшую шаурму и вернуться к работе с новыми силами, чем "перебиваться" чем попало, сидя за ноутбуком.

И на десерт – несмотря на все внешние обстоятельства, старайтесь спать качественно и достаточное количество часов. Организму требуется восстановление для того, чтобы ежедневно бежать в нужном темпе.