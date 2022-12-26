В разных регионах Украины около 9 миллионов человек на этот вечер отключены от энергоснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по энергообеспечению страны в следующем году.

В своем видеообращении в конце 306-го дня войны он отметил, что в Сочельник и Рождество удалось дать людям больше энергии. Зеленский поблагодарил за это энергетиков. Однако дефициты сохраняются, поэтому отключения продолжаются.

"По состоянию на этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

По его словам, сегодня с чиновниками провел специальное совещание по ситуации в энергетике и инфраструктуре. "Готовимся к следующему году - и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые нужно устранить. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает", - сказал Зеленский.

Отключение света в Украине

Как известно, с начала октября Россия осуществила девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что оккупанты могут попробовать обстрелять энергосистему во время новогодних праздников.

Если новых атак не будет, то украинцы смогут провести несколько дней с бесперебойной поставкой электроэнергии.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что у России осталось ракет на два-три массированных удара по Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: