Глава государства убежден, что в смене власти в первую очередь должно быть заинтересовано российское общество.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность смены власти президента Владимира Путина в Российской Федерации.

Об этом президент Украины сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI. У него спросили, существуют ли признаки того, что путинский режим может рухнуть.

"У меня нет этой информации. Если бы хотели нашей помощи - мы люди, которые всегда готовы к миру с гуманитарными миссиями помогать", - сказал Зеленский.

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В то же время у него спросили, есть ли, по его мнению, в мире заинтересованность западных демократий в том, чтобы путинский режим упал. Зеленской ответил, что заинтересованными должны быть в первую очередь сами россияне.

"Я думаю, что прежде всего, относительно смены власти или не смены должно быть проявление интереса их народа и их общества. Это у них отнимают свободу, это у них забрали их историю. Это россиян сейчас изолирует мир. А точнее сказать: в чем разница их пропаганды и просто мнений мира? Не мир их изолирует, а они изолируются от мира. Они сами. У них другой взгляд... который не предполагает иного мнения. И это очень странно выглядит в 21-м веке", - заявил Зеленский.

По мнению президента, "если изменение политики их власти ведет к тому, что эта власть не готова меняться, то значит, им надо менять этих людей (у власти)".

"В противном случае, они исторически не удержат свое государство и свою государственность, культуру, историю в целом", - подытожил украинский лидер.

Смена режима в России

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов считает, что политическое влияние Путина существенно уменьшилось. По его мнению, за это российский президент непременно потеряет власть в течение максимум следующих полутора лет.

В то же время экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что Путина свои убьют раньше, чем он попадет в Гаагу на трибунал из-за широкомасштабной агрессии против Украины.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что окружение Путина активно готовится к смене режима и организует для себя "запасные аэродромы" в странах Латинской Америки.

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