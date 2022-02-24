Народные депутаты утвердили этот документ 300 голосами.

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, народные депутаты утвердили этот документ 300 голосами.

Согласно указу, военное положение вводится с 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток. Такое решение принято в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с украинским законодательством.

Военное командование вместе с Министерством внутренних дел, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления должны обеспечить предусмотренные Законом "О правовом режиме военного положения" мероприятия и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.

Кабинету министров необходимо безотлагательно ввести в действие план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине, обеспечить соответствующее финансирование.

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям поручено безотлагательно вместе с местными государственными администрациями и другими государственными органами, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности привести единую государственную систему гражданской защиты, ее функциональные и территориальные подсистемы в готовность к выполнению заданий по предназначению в особый период.

Также областные, Киевская городская государственные администрации, органы местного самоуправления должны создать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

Министерство иностранных дел должно обеспечить информирование в установленном порядке генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, что является отклонением от обязательств согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, и о границах этих отклонений и причинах принятия такого решения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 Вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакіному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. С тем агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.