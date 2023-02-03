По словам Зеленского, этот закон направлен на улучшение состояния воинской дисциплины и правопорядка во время несения военной службы.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой ветировать закон об усилении ответственности военнослужащих в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Как говорится в ответе на сайте петиций, залогом боеспособности воинских подразделений является, в том числе, соблюдения воинской дисциплины, которая основывается на осознании военнослужащими своего воинского долга, ответственности за защиту Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, на их верности военной присяге.

"Подписанный мною закон... направлен на улучшение состояния воинской дисциплины и правопорядка во время несения воинской службы, повышения боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи по защите Отечества", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства добавил, что при принятии решения о подписании закона им была учтена позиция главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командиров воинских частей. По их мнению, Закон позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных правонарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава.

"С целью совершенствования механизма применения к военнослужащим ответственности за военные административные и военные уголовные правонарушения мною инициировано перед Кабинетом министров Украины дополнительная проработка данного вопроса", - подытожил украинский лидер.

Закон об усилении ответственности в армии: реакция

15 декабря появились петиция к президенту с просьбой ветировать законопроект об ужесточении наказания военнослужащих. Только за сутки ее подписали более 30 тысяч человек.

19 декабря главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный публично поддержал скандальный законопроект и призвал президента подписать его.

25 января Зеленский подписал документ.

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