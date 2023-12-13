Глава государства заявил, что вступление в ЕС - это выбор украинского народа, и поэтому не может быть плана "Б" на случай, если начало переговоров о вступлении будет заблокировано.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза на этой неделе не согласуют общую позицию о начале переговоров о вступлении Украины, это будет означать, что президент Российской Федерации Владимир Путин нашел возможность наложить вето на это решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.

В частности, у президента спросили, чего он ожидает от саммита ЕС 14-15 декабря, какое бы послание он хотел передать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и есть ли у Украины план "Б", если переговоры о вступлении в ЕС не начнутся.

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"Во-первых, это очень непростая встреча, непростой саммит, который состоится, начиная с 14 декабря. Мы очень довольны, что 99 стран из всего состава (имеется в виду 99% стран-членов ЕС - УНИАН) полностью поддерживают Украину. И они готовы начать переговоры относительно будущего членства Украины в ЕС", - сказал Зеленский.

При этом, президент отметил, что есть блокировки со стороны Венгрии.

"И это факт. С нашей стороны, мы были очень конструктивны. Мы сделали абсолютно все, выполнили все рекомендации Еврокомиссии, все рекомендации наших партнеров, все рекомендации по адаптации даже тех законов, которые получили оценку Венецианской комиссии. То есть, Украина сделала все, чтобы не давать ни единого шанса тому или иному государству блокировать начало переговоров", - сказал глава государства.

По его словам, вопрос сейчас касается стойкости Евросоюза.

"Потому что в этом году у России не было ни одной победы. Они ничего не смогли сделать. Они не смогли оккупировать ни одну деревню. Я уже не говорю о городах. Ничего они не смогли сделать. Но они начали работать со странами, не только Европы, а странами на многих континентах и давить на них. И поэтому, если не будет положительного результата - тут вопрос не в плане "Б". У нас есть только один план - это выбор нашего народа быть в ЕС. Поэтому, если не будет позитива - это будет говорить о том, что Путин наложил вето на это решение", - подчеркнул президент.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС - последние новости

Европейский Союз может отложить переговоры о вступлении Украины до марта следующего года из-за непримиримой позиции Венгрии. Действующее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном последовательно ведет антиукраинскую политику. Орбан неоднократно заявлял о том, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также против выделения финансовой помощи нашей стране.

Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры о присоединении Украины.

На этой неделе, 14-15 декабря, Европейский совет соберется, чтобы рассмотреть вопрос начала переговоров о вступлении Украины. В частности, может быть принято организационное решение о переговорных рамках будущего переговорного процесса.

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