У Зеленского есть свое укромное место в Офисе президента, которое напоминает ему дом.

Офис президента Украины Владимира Зеленского украшен позолоченной мебелью и другими вычурными элементами декора. Он давно хотел избавиться от них, но пока на это нет времени. Тем не менее у украинского лидера есть укромное место с одной кроватью и набором картин, которые он выбрал сам.

Об этом рассказал американский журналист Саймон Шустер в своем интервью для Time с Зеленским.

Отмечается, что президент даже почти спустя почти шесть лет на своем посту не привык к блеску и позолоты, которая доминирует в его кабинете. Украинский лидер поделился с журналистом, что с радостью бы избавился от всей этой мебели, снес бы пилястры и покрасил потолок в белый.

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"Но, знаешь, у нас не было особо времени на ремонт, особенно в последние годы", - сказал президент Украины журналисту.

Шустер заявил, что в глубине кабинета Зеленского есть одно место, которое, по словам президента, напоминает ему дом. В этой комнате присутствуют картины, которые не являются музейными экспонатами, но довольно символичные.

На одной из картин изображен российский военный корабль, уходящий ко дну в Черном море. Вторая картина показывает украинских солдат, сражающихся на территории России.

Зеленский рассказал журналисту, что на его любимой картине в комнате изображен Кремль, охваченный огнем.

"Каждая из них (картин - УНИАН) - про победу", - объяснил президент.

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Напомним, что 22 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Донецкую область. В частности, украинский лидер осмотрел флаги боевых подразделений и стелу, посвященную Герою Украины Дмитрию Коцюбайло "Да Винчи".

Кроме того, Зеленский заявлял, что Украина не рассматривает ООН как альтернативу миротворцам или гарантиям безопасности. По его словам, ООН не способна защитить Украину, если российский диктатор Владимир Путин после войны снова решит напасть на нашу страну.

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