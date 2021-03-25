Хироки Мацуура назвал главные преимущества этого материала по сравнению с другими стройматериалами.

Здание первого негосударственного горно-металлургического университета «Метинвест Политехника» в Мариуполе, старт строительства которого запланирован на этот год, станет хорошим примером потенциала стали и ее великолепия.

Об этом в интервью УНИАН рассказал нидерландский архитектор проекта, директор компании MADMA urbanism+landscape и архитектурного бюро MASA architects, работающих над проектами по всему миру, Хироки Мацуура.

«Многие не отдают должное суровой красоте стали, которую зачастую можно наблюдать только на заводе, где она производится. Я посещал металлургический завод «Метинвеста» в Мариуполе и остался в полном восторге. И в проекте здания университета я хотел показать эту суровую красоту. Я надеюсь, что это здание будет хорошим примером потенциала стали, её великолепия», - сказал он.

В частности, Мацуура назвал главные преимущества этого материала по сравнению с другими стройматериалами.

«Это очень устойчивый материал, на сто процентов перерабатываемый. Другой особенностью стали, по сравнению с бетоном или древесиной, является возможность удлинять пространство с ее помощью. Этот материал, если так можно сказать, лучше всего сопротивляется гравитации», - рассказал архитектор.

Кроме этого, Мацуура подчеркнул, что выбор стали объясняется и тем, что Мариуполь является своеобразной Меккой производства стали, что нужно показать и в архитектуре здания университета.

Как сообщал УНИАН, первый негосударственный горно-металлургический университет, основанный группой «Метинвест», откроется в Мариуполе. Это будет ВУЗ с профессиональным преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, дипломами гособразца.

Строительство планируется на окраине городского сада Мариуполя, территорию которого реконструируют и сделают более удобной для горожан.

Первый набор студентов в горно-металлургический университет «Метинвест Политехника» запланирован на сентябрь 2022 года.

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Автор: Иван Бойко