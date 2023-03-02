1 марта 2023 года были опубликованы обновленные зарплаты украинских военных. У министра финансов Украины Сергея Марченко спросили, каким он видит военный бюджет после завершения полномасштабного вторжения России.
"Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что содержание собственной боеспособной армии - это задача номер 1 для любого государства, а для нашего особенно", - говорит он.
Наличие такого соседа заставляет нас иметь боеспособную и полностью укомплектованную армию. Он выразил надежду, что это будет достойная армия с соответствующим уровнем финансирования.
Министр подчеркнул, что только после окончания войны станет понятно, сколько нам нужно средств на финансирование армии.
Зарплаты военных 2023
В Минобороны 1 марта опубликовали таблицы с уровнем зарплат военнослужащих в 2023 году. Документы обнародовала пресс-служба Командования Сухопутных войск.
Эти выплаты военные будут получать с февраля 2023-го. В таблице указано денежное обеспечение без учета дополнительного денежного вознаграждения.
Напомним, выплаты, согласно новым правилам, все военные будут получать уже с марта. Надбавок лишат служащих, находящихся в тылу.
"Минималка" для ВСУ, нацгвардейцев и пограничников установлена на уровне не менее 20 100 гривень. Для рядового и начальствующего состава ГСЧС и Нацполиции - не менее 17 тысяч гривень.
100 тысяч гривень будут выплачивать всем тем, кто выполняет боевые задачи на передовой.