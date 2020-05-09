"Как у прокурора": Степанов назвал размер зарплаты, которую должны получать украинские врачи

Начать повышение зарплат хотят в этом году.

В Украине заработная плата врачей должна составлять как минимум 25 тысяч гривень.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью ТСН.

По его словам, это планируют делать постепенно и уже в этом году их зарплату хотят повысить на 50% от нынешнего уровня.

"Когда мы говорим о повышении зарплат (на 50% - ред.), нам надо внести изменения в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это около 11 млрд грн, если берем за базовую зарплату в марте этого года. Для этого надо вносить изменения в госбюджет, чтобы зарплата была повышена с 1 июля 2020 года", - пояснил глава Минздрава.

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Степанов также рассказал, какими должны быть рыночные размеры зарплат у медиков.

"У нас это предусмотрено законом о государственных медицинских гарантиях, где написано 250% от среднего уровня зарплаты на июль предыдущего года. Если мы берем так, то зарплата должна быть не меньше 25 тысяч гривен, если бы мы вернулись в 2019 год. Если мы говорим просто, то давайте посмотрим на рыночные зарплаты, которые получают, например, врачи-хирурги в частных клиниках. Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 тысяч гривен. Я полностью за, чтобы прокурор получал 25 тысяч гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше. В какой стране это возможно?", - отметил министр.

Ранее в Кабмине пояснили, почему не во всех регионах врачи получили обещанные доплаты.