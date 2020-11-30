Летом 2018 года женщина в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещала украинский полуостров.

Ведущей новостей на российском телеканале «РБК» запрещен въезд в Украину на три года из-за незаконного посещения временно оккупированного Россией Крыма.

Читайте такжеОт COVID-19 умер украинский актер Олег МодзелевскийОб этом сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

«Мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые незаконно посещают временно оккупированные территории Украины, Государственная пограничная служба проводит постоянно. Одну из нарушительниц, гражданку Молдовы, пограничники остановили вчера в Винницкой области. Женщина следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинскую границу она пересекала в пункте пропуска «Могилев-Подольский».

Во время паспортного контроля в отношении женщины сработала база данных пограничного ведомства, ведь до ее попытки пересечь границу сотрудники ГПСУ уже имели предварительную информацию о ее незаконных поездках в оккупированный Крым.

Для выяснения всех обстоятельств была проведена дополнительная проверка. Как удалось установить, 39-летняя женщина работает ведущей новостей на российском телеканале «РБК», а до этого – на ряде других каналов.

Летом 2018 года она в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещала украинский полуостров. На него она попадала с территории РФ.

За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Сейчас её повернули в обратном направлении.

По данным источников издания «Украинская правда», речь идет о ведущей Светлане Чебан. В своем Instagram она имеет доказательства посещения Крыма в 2018 году.

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Автор: Константин Гончаров