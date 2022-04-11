Запорожская журналистка Ирина Дубченко, которую в конце марта задержали оккупанты и вывезли в Донецк, уже находится дома.
Об этом в Facebook сообщила ее сестра Александра Дубченко.
"Моя половинка Ирина Дубченко со мной, дома. Все позади. Спасибо всем!", - написала она.
Как сообщал УНИАН, в конце марта в пгт Розовка Запорожской области оккупанты задержали журналистку Ирину Дубченко, которая сотрудничает с информационным агентством УНИАН.
По словам так называемого коменданта Розовки, ее забрали в Донецк для проведения "следственных действий" в связи с поддержкой военнослужащих ВСУ.