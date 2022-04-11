Об этом в соцсети сообщила ее сестра.

Запорожская журналистка Ирина Дубченко, которую в конце марта задержали оккупанты и вывезли в Донецк, уже находится дома.

Об этом в Facebook сообщила ее сестра Александра Дубченко.

"Моя половинка Ирина Дубченко со мной, дома. Все позади. Спасибо всем!", - написала она.

Как сообщал УНИАН, в конце марта в пгт Розовка Запорожской области оккупанты задержали журналистку Ирину Дубченко, которая сотрудничает с информационным агентством УНИАН.

По словам так называемого коменданта Розовки, ее забрали в Донецк для проведения "следственных действий" в связи с поддержкой военнослужащих ВСУ.

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