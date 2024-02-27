Украина до сих пор имеет шанс в этом году переломить ход войны в свою пользу, уверен ветеран.

Бывший командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий уверен, что поведение гражданской власти и "простых граждан" ведет к российской оккупации и призывает переломить ход войны пока не поздно.

"Окно возможностей не будет вечным. После так называемых "выборов" ничто не помешает россиянам повторить массовую мобилизацию осенью 2022-го, и к концу лета к нам снова придет полмиллиона. К тому времени мы могли бы уже настолько изменить ход войны, что даже указанное пополнение орду бы не спасло - но для этого у нас такое же полумиллионное пополнение должно появиться раньше их", - написал Дикий в LIGA.

Он отмечает, что пополнение ВСУ должно было бы уже формироваться, но вместо него под руководством "российской агентуры" формируется тотальное сопротивление мобилизации, а гражданская власть не влияет своими действиями на решение вопроса.

Видео дня

"Гражданская власть демонстрирует инфантильность, популизм и импотентность, несовместимые с выживанием страны в большой войне", - отмечает Дикий.

Он отмечает, что защитники, те что на фронте, сделали свой выбор - они просто делают свою очень тяжелую работу - воюют. По его словам, армии нечего добавить к этому, она и так выкладывается на максимуме. Выбор за украинским тылом, за гражданской частью общества. По его словам, похоже, что делается ошибочный выбор, что касается и главного вопроса - мобилизации людей, и второго по значению - мобилизации экономики и финансов.

"В тылу мы до сих пор укладываем тротуары плиточкой, финансируем новые клумбочки с цветочками, благоустраиваем парки (например, в Краматорске - это не шутка, это статья расходов тамошнего бюджета - 2024), предусматриваем в бюджете столицы 1% (прописью: один процент) расходов на оборону, зато строим стеклянный мостик в парке "Наталка" и даже что-то там говорим о метро на Троещину", - написал Дикий.

Он говорит, что "нам понадобилось разбиться о "линию Суровикина", чтобы на десятом году войны понять важность фортификации. Якобы начали окопаться, но поскольку копают гражданские строительные компании, делают они это только там, где пока совсем спокойно, а не там, где хотя бы иногда "прилетает". Таким образом, заранее подготовленные вторая и третья линии обороны ждут наших защитников только очень далеко за реальной линией фронта, на "нуле" же приходится окопаться. И это делается лопатами, силами тех же людей, которые одновременно должны отражать вражеские атаки.

"Впрочем, не факт что и в глубоком тылу наши "линии Суровикина" станут реальностью, а не повторят судьбу печально известной "стены Яценюка". Ведь их строят не просто гражданские компании за гражданские бюджеты - их строят по законам мирного времени, через тендеры на "Прозорро", со всеми задержками и бюрократическими процедурами, которые из этого вытекают, со срывами сроков, многократными переносами конкурсов и т.д.", - подчеркивает ветеран.

В то же время он отмечает, что дали свои результаты сверхусилия ВСУ, несмотря на "головокружение от успехов" первого года войны и практически пропущенного тылом второго года войны. Ничего непоправимого еще не произошло, вражеская армия в далеко не лучшем состоянии, вражеские ресурсы не безграничны.

Он говорит, что Украина до сих пор имеет шанс в этом году переломить ход войны в свою пользу и сделать победу пусть и не быстрой, но неизбежной. Но армия сама по себе, без радикального изменения ситуации в тылу, вряд ли сможет дальше творить чудеса вопреки всему.

"Украинский тыл стоит перед выбором: или радикально изменить свое отношение к войне, ментально вернуться в первый год войны, обеспечить армии большое пополнение людьми, а экономику мобилизовать на военные задачи. Или же признать, что мы готовы проиграть войну, то есть готовы к российской оккупации (ведь никаких промежуточных вариантов и компромиссов нам орда не будет предлагать, пора оставить подобные иллюзии)", - подчеркивает Дикий.

Он добавляет, что поведение в последние месяцы гражданской власти и "простых граждан", значительно более похоже на второй вариант - проиграть войну.

"Однако опять же - опомниться еще не поздно. Думаю, точка бифуркации, когда наш с вами выбор станет окончательным и необратимым, уже очень скоро", - отмечает Дикий.

Мобилизация 2024 года

Напомним, во время военного положения все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных, а также пройти военно-врачебную комиссию. Однако есть ситуации, когда это не обязательно.

Вас также могут заинтересовать новости: