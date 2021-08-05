Благодаря ЛОГА в этом году на фестивале будут оборудованы пункты массовой вакцинации от коронавируса.

Zaxidfest – крупнейший загородный фестиваль Украины, который с 2009 традиционно проходит каждое лето во Львовской области, громко возвращается! 27-29 августа база отдыха "Волшебная долина" в Родатычах превратится в отдельную страну, где каждый может просто побыть собой, отпустить все проблемы и вырваться из бетонных джунглей. Где можно найти единомышленников, друзей, или даже любовь всей жизни. Где все фестивальщики утолят свою фестивальную жажду и оторвутся на полную в окружении невероятной украинской природы!

Участниками фестиваля станут легендарные Океан Эльзы, The Hardkiss, Антитела, 5'nizza, ДахаБраха, Один в каноэ, Karna, KAZKA, Latexfauna, Vivienne Mort и много других украинских исполнителей. Также выступят группы из Беларуси – Ляпис 98, Intelligency и Molchat Doma и австриец Rocky Leon.

Организаторы сообщают, что благодаря ЛОГА в этом году на фестивале будут оборудованы пункты массовой вакцинации посетителей для борьбы с распространением пандемии Covid-19.

Для участников АТО, а также для людей с инвалидностью при предъявлении соответствующего документа на входе можно будет получить 50% скидку на билет.

Билеты на Zaxidfest 2021, а также абонементы в палаточный городок и паркинг уже в продаже на zaxidfest.com.

Автор: Иван Бойко