В этой ситуации общество может быть свидетелем "изящного, идеального плана, где "руки знают, что делают", заявил он.

Руководители Довженко-Центра одновременно принимают решения, которые противоречат друг другу. За этим может скрываться коррупционная составляющая. Об этом в Facebook написал главный редактор Исландии Сергей Гришин.

В частности, не могут объясниться исполнительный директор и и.о. директора государственного учреждения. Исполнительный директор и подписант Довженко-Центра Игорь Гладун, который одновременно является руководителем фонда реабилитации и оздоровления работников, пенсионеров и инвалидов МВД Украины, просил увеличить финансирование Довженко-Центра на 14 миллионов гривен и вывести его из подчинения Госкино. В это же время и.о. директора Елена Гончарук присоединяется к инициативе киносообщества передать весь бюджет Госкино на ВСУ.

"То есть: заберите нас, Довженко-Центр, из подчинения Госкино и дайте нам 14 лямов, а дальше — давайте расскажем, какое Госкино у нас плохое и непрофессиональное, и попросим Президента и правительство забрать у него бюджет. И подписаны упомянутые мной документы двумя разными лицами, одновременно формально являющимися руководителями Довженко-Центра. Один ходит и выстраивает коррупционные схемы, как еще заработать на государстве и получить сверхдоходы, а другая пишет, что все отдать, потому что мы "честные и пушистые", — написал Гришин.

Видео дня

Комментируя увеличение бюджета Довженко-Центра на 14 млн грн, он напомнил, что учреждение не осуществляет уставную деятельность, зато сдает 90% государственных помещений в аренду, от чего и получает доход. Несмотря на это важное государственное учреждение остается убыточным.

В 2019 году убытки составили 2,3 млн. грн., в 2020 - 9,4 млн. грн., в 2021 - 15,4 мл. Причем, отмечает Гришин, руководитель Центра скрыла убытки за 2021 год в отчетности, вероятно, чтобы скрыть неэффективное управление. Кроме того, уже трижды в 2022 году руководитель Центра за государственные средства провела незаконную переоценку помещений учреждения с целью увеличения их стоимости.

"Есть основания предполагать, что искусственное увеличение стоимости зданий сделано с целью создания видимости прибыльности центра и сокрытия реальных убытков. И еще: указанные помещения находятся в запущенном, буквально аварийном состоянии", — говорится в посте.

По мнению автора, в этой ситуации общество может быть свидетелем "изящного, идеального плана, где "руки знают, что делают".