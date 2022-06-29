Вручение повестки не означает, что мобилизованного гарантинтированно отправят в зону боевых действий.

Во время мобилизации, которая сейчас действует в Украине, повестки могут вручать как сотрудники "территориального центра комплектования и социальной поддержки" (так сейчас называется военкомат), так и представители органов местного самоуправления или внутренних дел.

Об этом рассказала 24 каналу адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

По ее словам, при вручении повестки присутствуют, как правило, сотрудники военкомата и полиции. Что касается законодательных требований по месту вручения, то их нет - это могут быть общественные заведения, работа, дом и т.д.

В свою очередь адвокат объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Лидия Карплюк добавляет, что извещать призывников и военнообязанных также могут жилищно-эксплуатационные организации, предприятия и учреждения, осуществляющие эксплуатацию домов, а также владельцы домов.

По ее словам, они также сообщают о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки путем вручения повесток и обеспечивают прибытие по вызову.

"То есть все должностные лица всех вышеперечисленных субъектов не только имеют право, но и обязаны вручать повестки", - объяснила Карплюк.

При этом Екатерина Анищенко уточнила, что факт вручения повестки не значит, что военнообязанного отправят в зоне боевых действий, но такая вероятность есть.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Также УНИАН сообщал, что в Сухопутных войсках ВСУ рассказали: практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Украина живет в условиях военного времени из-за полномасштабной российской агрессии.