Граждане жалуются на негосударственный язык в магазинах, супермаркетах и парикмахерских.

За месяц действия так называемого «языкового закона», который требует применения государственного языка в сфере обслуживания, языковой омбудсмен Тарас Кремень получил 647 сообщений о возможных нарушениях данного законодательства.

Читайте такжеСтало известно, когда начнут штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке

Об этом сам Кремень сообщил в Facebook. По его словам, 160 сообщений поступило на телефонную линию.

Регионы-лидеры по количеству жалоб – Киев и Киевская область, Львовская и Харьковская область.

"Больше всего сообщений, обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области (284). Из Львовской области поступило 58 обращений, которые касаются преимущественно нарушений в других регионах Украины (о нарушениях во Львовской области – 3), Харьковской – 43, Одесской – 27, Днепропетровской – 16, Запорожской – 7, Винницкой – 9, Полтавской – 16, Луганской – 7, Николаевской – 6, Волынской – 5, Донецкой – 4, Тернопольской – 6, Сумской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Закарпатской, Днепропетровская и Херсонская области - по 3 обращения, из Ровенской, Черниговской, Черкасской областей - по 2», - отметил омбудсмен.

По его словам, подавляющее большинство (299) обращений касается отсутствия украинской версии вебсайтов об оказании услуг и сайтов интернет магазинов, часть сайтов по умолчанию имеет негосударственный язык.

«139 граждан пожаловались на нарушение своих прав в сфере обслуживания (оказание услуг осуществлялось на негосударственном языке, как в отдельных магазинах, так и в магазинах крупных торговых сетей, супермаркетах, заведениях общественного питания, банковских учреждениях, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках). Больше всего нарушений (58) выявлено киевлянами. Размещение наружной рекламы на негосударственном языке зафиксировали 77 заявителей из разных регионов. 23 гражданина заявили о нарушении норм Закона в области образования», - говорится в сообщении.

В то же время, увеличилось количество обращений о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. Относительно использования негосударственного языка депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья поступило 19 обращений.

Кремень отметил, что пока не наложено ни одного штрафа и не зафиксировано ни одного злостного нарушителя. Все присланные требования об устранении нарушений языкового законодательства были выполнены.

Языковой закон: что известно

В Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

В соответствии со статьей 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи внедряются поэтапно.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН