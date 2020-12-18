Взгляд в прошлое. Мемориальный центр «Бабий Яр» откроет в Киеве новую инсталляцию

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» представит новый арт-объект в Киеве. Инсталляцию «Взгляд в прошлое» откроют во вторник 22 декабря на проспекте Победы, возле Министерства образования и науки Украины.

Инсталляцию составляют два каменных валуна естественной обработки, между камней лежит дерево. В каменные стелы вмонтированы монокуляры с фотографиями немецкого военного фотографа-пропагандиста Йоханнеса Хеле, сделанными им в конце сентября-начале октября 1941 года в оккупированном Киеве. На проспекте Победы сфотографировано два мужских тела, мимо которых проходит толпа. Исследователи Мемориального центра точно определили места, где были сделаны эти снимки. Именно на тех местах, где стоял фотограф в момент съемки, были установлены каменные валуны с фотографиями.

«Заглядывая в глазок монокуляра, зритель как бы заглядывает в объектив фотоаппарата и видит то, что видел перед собой фотограф в тот самый момент. Он видит тела двух мужчин, лежащих на проспекте и толпу, проходящую мимо. Это взгляд в прошлое через линзу фотокамеры. Если говорить о дереве, то в еврейской традиции древо с обломанными ветвями является символом прерванной жизни. Часто на еврейских кладбищах ставят мацевы в виде срубленных деревьев. В данном случае для инсталляции мы использовали верхнюю часть дерева, лишенную корней. Это был сухостойный дуб, который олицетворяет жизнь, которая была обрублена смертью, – рассказывает автор проекта, художница и архитектор Анна Камышан. – Цель этой инсталляции – посреди оживленной улицы хотя бы на мгновение остановить человека, который постоянно спешит по своим делам, дать ему возможность заглянуть в прошлое и почувствовать ценность и хрупкость настоящего».

По словам Анны, этот проект во многом для нее – личная история: «Вся семья по линии моего деда была убита нацистами в Харькове во время оккупации. Их расстреляли в Дробицком яру. Мой дед – единственный, кому удалось спастись тогда. Я узнала эту историю уже во взрослом возрасте. Поэтому для меня это дерево без корней – символ того, что мы не знаем нашу собственную историю».

Дерево, которое входит в инсталляцию, прошло термообработку, что делает древесину огнестойкой и вандалоустойчивой. До этого в Украине не использовали технологию термообработки в печах для деревьев такого большого размера. Валуны были доставлены из Лезниковского карьера и после добычи не поддавались никакой дополнительной обработке. Это символизирует намерение не трактовать события прошлого, но дать возможность зрителю увидеть их такими, какими они были.

Анна Камышан – директор департамента концептуальных разработок и исследовательских проектов Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», автор инсталляции «Взгляд в прошлое» на проспекте Победы, в Киеве. Работала в центре современного искусства Ротор в Граце (Австрия), была куратором ряда художественных и архитектурных проектов, в том числе, выставочного проекта Миланского Триеннале. Окончила художественный колледж им. Ивана Труша во Львове, архитектурный университет в Харькове, изучала философию и социальную теорию в Манчестерском университете. Выпускница междисциплинарного Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». В Мемориальном центре Холокоста «Бабий Яр» вместе с командой занимается глубинным исследованием территории Бабьего Яра и проектами по ее развитию.

«Взгляд в прошлое» – это серия инсталляций в Киеве. Через монокуляры зритель видит фотографии, сделанные во время нацистской оккупации города в 1941-1943 годах. Фокус проекта – трагедия Бабьего Яра и события, связанные с ней. В начале октября 1941 года, сразу после массовых расстрелов фотограф-пропагандист Йоханнес Хеле сделал самые известные фотографии Бабьего Яра. Они стали важнейшим свидетельством преступлений, совершенных нацистами. Он также сделал серию фотографий в Киеве, Лубнах и Харькове. Гамбургский институт социальных исследований впервые показал кадры его пленки на выставке в 1990-х.

В сентябре 2020 года Мемориальным центром «Бабий Яр» уже было открыто четыре объекта инсталляции на территории Бабьего Яра с фотографиями Йоханнеса Хеле. Установленные монокуляры воспроизводят вид этой территории на начало октября 1941 года, сразу после массовых расстрелов 29-30 сентября. Они находятся на точно определенных с помощью 3D-моделирования точках, именно там, где немецкий фотограф их снял.

Благотворительный фонд «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» – это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

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Автор: УНИАН