Мужчины выезжают из Украины не только по системе "Шлях", некоторые сопровождают детей или лиц с инвалидностью, напомнил адвокат.

В военное положение мужчины умудряются выезжать из Украины. Часть из них уехала и не вернулась. Почему так происходит и "светит" ли этим военнообязанным наказание, в эфире 1+1 рассказал адвокат Ростислав Кравец.

"Закон здесь ничего не говорит по поводу каких-то нарушений. То есть это находится исключительно в моральной плоскости, потому что на сегодня законодательство Украины не содержит никаких запретов относительно выезда мужчин за границу. И то, что сейчас происходит на границе, это искусственное задержание мужчин и непропуск пограничной службой, решение которой массово отменяют суды", - говорит адвокат.

Он напомнил, что в статье 33 Конституции Украины указано, что такие ограничения могут быть, но они должны вводиться только законом.

Также по системе "Шлях" некоторые мужчины выезжают за границу из Украины. По официальным данным, по состоянию на 25 апреля выехали и не вернулись около 19 тысяч человек. Поэтому у адвоката спросили, предусмотрено ли для таких мужчин наказание?

"Нет, за незаконное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска или нарушение правил пересечения границы предусмотрена только административная ответственность. Уголовной за пересечение границы нет", - объясняет юрист.

Он добавил, что мужчины выезжают из Украины не только по системе "Шлях", некоторые сопровождают детей или лиц с инвалидностью.

"В дальнейшем, когда они будут возвращаться, у судов не будет оснований привлекать их к административной ответственности за незаконное пересечение границы, если она состоялась через законный пункт пропуска", - заявил Кравец.

Адвокат отметил, что сейчас очень трудно урегулировать вопрос выезда мужчин за границу, ведь это противоречит Конституции и международным договорам Украины.

"Если человек подделывает какие-то документы для выезда за границу, то за это будет действительно уголовная ответственность. Именно за справку об инвалидности или какую-то другую поддельную", - подытожил Кравец.

Кто из мужчин может уехать за границу 2023

Выезд мужчин за границу запрещен до конца военного положения всем военнообязанным и ограниченно годным к военной службе за некоторыми исключениями.

С января 2023 года выезд за границу запрещен депутатам, должностным лицам и прокурорам. Они могут покинуть Украину только с целью служебной командировки.

УНИАН подробно перечислил все категории мужчин, которые могут выехать за границу в 2023 году.

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