Украинцы со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы развития отношений Украины и Евросоюза на ближайшие годы.

59% респондентов считают, что Украине нужно вступать в Европейский Союз, 26% имеют противоположное мнение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного с 5 по 9 марта социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

"Доля тех, кто считает, что Украине нужно вступать в ЕС, превышает долю тех, кто придерживается противоположного мнения. Такая ситуация в западном (соответственно 84% и 8,5%) и в центральном регионах (соответственно 63% и 19%). В восточном регионе несколько больше тех, кто считает, что не нужно вступать (соответственно 38,5% и 46%), а в южном - доли первых и вторых статистически значимо не отличаются (соответственно 41,5% и 42%). Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников необходимости вступать в ЕС (доля таких возрастает от 44% среди тех, кому 60 и более лет, до 76% среди тех, кому от 18 до 29 лет). При этом во всех возрастных группах доля тех, кто выступает за вступление в ЕС, превышает долю тех, кто выступает против", - говорится в результатах опроса.

В случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС, 59% всех опрошенных (или 80% среди тех, кто собирается принять участие в референдуме) проголосовали бы за вступление, и соответственно 26% и 17% - против вступления. При этом если среди сторонников вступления в ЕС 96% выразили намерение принять участие в таком референдуме, то среди противников - только 46% (примерно столько же, сколько и тех, кто собирается принимать в нем участие - 47%).

Доля тех, кто планирует голосовать за вступление в ЕС, превышает долю тех, кто будет голосовать против, в западном (соответственно 84% и 8%) и центральном регионах (соответственно 64% и 18%). В восточном регионе несколько больше тех, кто собирается голосовать против вступления (соответственно 39% и 46%), а в южном -доли первых и вторых одинаковы (по 42%). Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто намерен проголосовать за вступление в ЕС (их доля возрастает от 44% среди тех, кому 60 и более лет, до 75% среди тех, кому от 18 до 29 лет).

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Среди представителей электората партии "Европейская солидарность" 91% собираются голосовать за вступление в ЕС (против - 5%). Среди тех, кто на парламентских выборах намерен голосовать за партию "Слуга народа" - соответственно 78% и 13%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - соответственно 60% и 21%. Тогда как среди представителей электората "Оппозиционные платформы - за жизнь" подавляющее большинство проголосовало бы против - соответственно 15% и 73%".

При этом граждане Украины со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы развития отношений Украины и ЕС на ближайшие годы: чаще (39%) они считают, что эти отношения останутся без изменений, 26% придерживаются мнения, что они улучшатся, а 10% - что ухудшатся. В частности, доля тех, кто считает, что они улучшатся, самая высокая в западном регионе (34,5%), ниже в центральном (27,5%) и самая низкая - в южном (22%) и восточном (17,5%) регионах. В этой же региональной последовательности растет доля тех, кто считает, что они ухудшатся (соответственно 4%, 6%, 15% и 21%).

Доля "еврооптимистов" тем выше, чем моложе респонденты (она растет от 19% среди тех, кому 60 и более лет, до 34% среди тех, кому от 18 до 29 лет). Больше всего "еврооптимистов" среди представителей электората "Слуги народа" (48%). Среди тех, кто на парламентских выборах намерен голосовать за "Европейскую солидарность", их 38%, за ВО "Батькивщина" - 23%, за "Оппозиционная платформу - за жизнь" - только 8%.

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Как проводился опрос

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Автор: Леся Лещенко