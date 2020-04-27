В Минобразования объяснили особенности вступления абитуриентов с оккупированных территорий в условиях коронавируса

По словам Мандзий, в этом году абитуриенты могут поступить как с Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма.

Исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий рассказала об особенностях поступления абитуриентов из оккупированных территорий Украины в условиях пандемии COVID-19.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Читайте такжеВ Минобразования заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин

По ее словам, к вопросу организации окончания учебного года экстерном в учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории Украины можно будет вернуться после окончания нынешнего карантина и снятия ограничений.

«У нас работают центры, через которые абитуриенты смогут поступить в учреждения высшего образования. 77 учреждений высшего образования уполномоченные для вступления тех молодых людей, которые проживают на временно оккупированных территориях. Количество учреждений высшего образования может быть расширена за счет заведений, которые подчинены Минкультуры, Минздрава и МВД», — сказала она.

По словам Мандзий, в этом году абитуриенты могут поступить как с Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма. При этом лица, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, поступающих в учреждения высшего образования на материковой Украине по несколько иной процедуре, чем прохождения ВНО.

«Им для поступления нужно обратиться в образовательный центр «Донбасс-Украина», «Крым-Украина», подать образовательную декларацию и пройти процедуры, которые предусмотрены в настоящее время», — сказала Мандзий.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным МОН заведения высшего образования в Украине заканчивать этот учебный год дистанционно, учитывая ситуацию с эпидемией коронавируса.