Эксперты национального сервиса Виробник.ua, который показывает видео о создании продуктов, в эфире 24 канала рассказали о 3 самых популярных мифах о питании. Первый миф – распространенное мнение о том, что микроволновая печь вредна для здоровья.

Эксперт-исследователь Виробник.ua Александр Катунин пояснил, что микроволновая печь действительно излучает электромагнитные волны, но они остаются внутри печи. Она оборудована специальными металлическими перегородками, которые не позволяют волнам выйти за пределы печи.

Он добавил, что двери оборудованы специальной сеткой, поэтому пища не становится менее полезной. Научно доказано: если продукт варить или жарить, он потеряет больше питательных веществ, чем во время приготовления в микроволновой печи.

"Более того, если мы на большом огне будем жарить, например, бекон, то нитраты, содержащиеся в беконе, образуют нитрозамены – канцерогенные соединения. Если же бекон готовить в микроволновой печи, он будет практически безопасным. Поэтому это миф, что микроволновка вредна", – пояснил эксперт-исследователь Виробник.ua Александр Катунин.

Мифы о пользе супа и замороженные фрукты

Второй миф известен нам еще с детства: суп нужно есть каждый день.

"Суп на овощном или мясном бульоне – это полезное блюдо, но как и много других блюд, например, овощной бульон. Вы можете взять те же овощи, добавить в течение дня жидкости – и получить тот же эффект. В крем-суп добавляют загустители, сливки, муку. И он уже становится не таким полезным. Поэтому нравится – ешьте, не нравится – не мучайте себя, переходите к каким-то другим блюдам, которые тоже являются питательными", – посоветовала контент-специалист Виробник.ua Елена Нестерчук.

Третий популярный миф: замороженные овощи, фрукты и ягоды обделены питательными веществами. Эксперт-исследователь Виробник.ua Александр Катунин отметил, что, например, ягоды обычно собирают не на пике зрелости, то есть питательные вещества там просто не успевают образовываться. Далее ягоды скорее всего обрабатывают легкой химией, экспортируют неизвестно сколько, и вот они лежат на полках супермаркетов или рынков. И за все это время количество питательных веществ уменьшается с каждым днем, добавил он.

"То есть, если мы в несезон съедим свежую клубнику из супермаркета, в ней вообще ничего не будет. В то же время для замораживания ягоды собирают на пике зрелости, их моют, не обрабатывают химией и сразу же замораживают", – сказал Александр Катунин.

Он заверил, что пока эти замороженные плоды лежат, они практически не теряют питательные вещества. То есть, если сравнивать свежие овощи в сезон и замороженные, то, конечно, лучше выбирать свежие в сезон. Но если говорится об осени или зиме, то замороженные плоды будут намного полезнее, чем завезенные откуда-то.

Национальный проект Виробник.ua уже работает в Украине. К нему присоединился ряд отечественных и международных компаний. На сайте Виробник.ua можно посмотреть видео с производства компаний-участников, которые показывают, из чего и в каких условиях производят самые популярные продукты питания и повседневного потребления.

Главная цель проекта – повысить уровень потребительских знаний украинцев и дать возможность производителям доказать, что они предлагают покупателям действительно безопасные и качественные продукты.

Недавно на продуктах производителей, которые присоединились к национальному проекту Виробник.ua, можно найти соответствующую отметку и специальный QR-код. Просканировав его с помощью смартфона, покупатели попадут на соответствующее видео по производству этого продукта.

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Автор: Григорий Бондарь