Парламент отмечает, что преступления России в Украине должны быть остановлены, а российский путинский режим - осужден и побежден совместными усилиями всего цивилизованного мира.

Верховная Рада Украины приняла Постановление о Заявлении ВР "По случаю 77-й годовщины победы над нацизмом и о недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом" (№7343).

За принятие соответствующего решения проголосовали 290 народных депутатов.

Так, ВР заявляет о недопустимости монополизации Россией победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая стала совместным достижением Антигитлеровской коалиции и освободительных движений, а сама война - общей трагедией народов мира.

Украинский парламент подчеркивает, что преступления России в Украине должны быть остановлены, а российский путинский режим - осужден и побежден совместными усилиями всего цивилизованного мира.

Верховная Рада убеждена, что "после победы в российско-украинской войне, наше государство и украинский народ достойно будет чествовать новый государственный праздник победы над современным нацизмом, который объединит все общество".

В своем заявлении ВР также отмечает, что "сейчас, как и восемьдесят лет назад, Украина воюет с коварным агрессором, но сегодня это путинская Россия".

"Государство, которое так же посягает на нашу независимость и территориальную целостность, так же пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру во всей Европе, которое так же говорит о своей исключительности в попытке навязать собственное мировоззрение другим. Единственное отличие заключается в том, что в 1939-1945 годах врагом были нацисты, а сегодня это рашисты - современная русская версия нацизма", - говорится в тексте.

Отмечается, что одной из причин агрессии со стороны России стало то, что на протяжении последних десятилетий празднования победы над нацизмом она постепенно превратила его в культ, целью которого является пропаганда войны, возвышение над другими народами, присвоение себе статуса "главного победителя".

Зато Украина последовательно внедряет европейский подход памятования о Второй мировой войне. "Ведь ни одна страна не может претендовать на признание собственной исключительной роли в победе над нацизмом", - отметили в ВР.

Подчеркивается, что Россия, которая за три десятка лет принимала участие в ряде войн и военных конфликтов как страна-агрессор и как союзник диктаторских режимов, уже совершила "огромное количество военных преступлений и преступлений против человечества".

"В действиях российских вооруженных сил есть как минимум признаки геноцида против украинских граждан. Такими действиями Российская Федерация потеряла всякое моральное право апеллировать к наследию победы над нацизмом, ведь своими действиями она де-факто повторяет нацистские злодеяния и оскверняет память о подвигах ветеранов и участников Второй мировой войны", - говорится в заявлении.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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