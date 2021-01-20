Последние семь лет возрождения украинской культуры помогало обороняться от российской агрессии, разбивая мифы, которые распространял Кремль о "непримиримости" украинских востока и запада.

За последние семь лет одним из самых впечатляющих элементов реакции Украины на российскую гибридную войну стал чрезвычайный культурный подъем. Этот ренессанс помог защититься от влияния "мягкой силы" России и обеспечил противовес вредным утверждениям Кремля, нацеленным подорвать общественную сплоченность в соседней стране.

Читайте такжеРежиссер фильма "Юкки" Владимир Мула: Мы показали, что украинцы – не нация, которая только страдает и просит финансовой помощи. Нам есть, чем гордитьсяУкраинский относительный успех в культурной сфере многим обязан сотрудничеству между частным сектором и государством. Об этом в статье для Atlantic Council пишет директор Украинского института в Лондоне Марина Песенти. Государство сыграло важную, но относительно небольшую роль в поддержке и содействии творческой активности. Однако, дальнейшая государственная поддержка не гарантирована.

В прошлом году пандемия коронавируса создала сильное давление на финансирование культурных инициатив всех видов. Хотя бюджет остался почти без изменений, существует страх, что культурные программы могут больше всего пострадать от любых "затягиваний поясов" в будущем. Между тем, нынешнее украинское правительство не демонстрирует желания поддерживать политику идентичности, которая помогла спровоцировать бум в украинской национальной культурной жизни в период 2014-2019 годов.

"Эта неопределенность создает риски, которые выходят за пределы украинской креативной индустрии. Если Украина не сможет сохранить импульс мягкой силы последних семи лет, могут появиться серьезные последствия для безопасности на фоне гибридной войны с Россией", - говорится в статье.

Чрезвычайный поворот в украинском культурном секторе после 2014 году стал одной из самых важных перемен в особо турбулентный период развития страны как независимого государства. Тесно сотрудничая с гражданским обществом и культурным сообществом, Украина смогла удовлетворить потребности креативного сектора, развернув амбициозное финансирования, совместив его с европейской прозрачностью. Были созданы новые культурные институты, такие как "Украинский культурный фонд" и "Украинский институт книги", а также реконструированы старые организации, такие как "Государственное агентство по вопросам кино".

Читайте также"Одно слово – "свобода": посол Нидерландов рассказал об огромной разнице между Украиной и РФЭти новые и обновленные культурные институты действовали, дистанцируясь от правительства, что позволило им избежать обвинений в цензуре или чрезмерном правительственном влиянии. Всего за несколько лет они смогли стать эффективными посредниками между государством и креативным сектором. В дополнение к государственным инициативам украинское культурное возрождение также получило поддержку от международных организаций, таких как Британский совет ( British Council) и Институт Гете (Goethe Institut). Они поддерживали весомое присутствие в Украине и обеспечили дальнейшие ресурсы в форме финансирования, трейнингов и процессов культурного обмена.

Они также продвигали последние европейские практики в сфере культурного управления среди украинских коллег. Различные украинские инициативы после 2014 года дали неплохие результаты. За последние 7 лет Украина переживала беспрецедентную волну литературных произведений, театральных постановок, фильмов, выставок и фестивалей. Между тем, артисты и профессионалы культурного сектора из разных регионов Украины принимали участие в различных совместных проектах, которые помогли бросить вызов стереотипам Кремля о непримиримости украинских Запада и Востока.

Развитие украинской культуры стало отражением более широкой эволюции национальной идентичности, которая началась после 2014 года. Совместный опыт участия в Евромайдане и реакция на российское военное вторжение в Крым и на Донбасс помогли создать новое инклюзивное гражданское чувство национальной идентичности.

Читайте такжеВ Минкульте назвали главную цель перевода сферы услуг на государственный язык (видео)С 2014 года переход Украины на более инклюзивную политику идентичности происходил параллельно с рядом практических мер, продиктованных реальностью российской гибридной войны. Благодаря столетиям политического доминирования и систематической русификации, современная Россия до сих пор имеет чрезвычайное культурное влияние на независимую Украину. Когда 7 лет назад вспыхнули бои, это влияние стало проблемой национальной безопасности.

Чтобы побороть это российское влияние, Украина ввела ряд позитивных мер, нацеленных на поддержку украиноязычного культурного контента. В 2014-2019 годах доля фильмов украинского производства в украинских кинотеатрах выросла с 1,7% до 8%. Процент книг, изданных на украинском языке, тоже значительно вырос. На протяжении последних лет радиостанции были обязаны выполнять квоты на украинский язык в эфире. Это помогло усилить бум украинской музыкальной сцены, улучшив перспективы многих локальных музыкантов, которые ранее не могли попасть в эфиры, где доминировали русскоязычные артисты.

Читайте такжеAtlantic Council: Украина должна позаботиться о своих ветеранах, чтобы победить в войнеНа протяжении последних 7 лет украинское культурное возрождение находилось в центре оборонительных мер против агрессии России. Оно помогло сформировать гражданскую украинскую идентичность и позволило креативным индустриям страны выйти из тени десятилетий российского доминирования. Поскольку конца российской гибридной войны до сих пор не видно, вопросом остается то, желает ли Украина сегодня защищаться на арене мягкой силы.

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Перевод: Лесь Дымань