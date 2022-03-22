Украинский журналист утверждает, что не боится оккупантов и находится на Родине.

Украинский журналист Дмитрий Гордон утверждает, что в Российской Федерации на него завели уголовное дело после личной команды президента РФ Владимира Путина.

Журналист прокомментировал открытое в России дело на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Для меня большая честь и счастье получить сейчас от Российской Федерации это уголовное дело. Это говорит о том, что я выполняю свой гражданский и человеческий долг честно…", - заявил Гордон.

Журналист утверждал, что находится в Украине, ни от кого не прячется и не боится оккупантов.

"Российская Федерация - твои войска убивают младенцев, детей, женщин, стариков. Твои войска бомбят украинские больницы и роддома, детские сады и школы. Утюжат наши города… не осталось практически ничего от Мариуполя, разбомблены Харьков, Чернигов, другие города цветущей, процветающей прекрасной Украины. Украины, которая ничего плохого России не сделала", - подчеркнул он.

Гордон подчеркнул, что сейчас украинские воины отдают жизнь за свободу граждан.

"…Я знаю, что команду возбудить против меня уголовное дело дал лично Владимир Путин. И я хочу обратиться к этому военному преступнику и нацисту. Владимир Путин, вам не запугать ни Украину, ни меня…", - сказал журналист.

Ранее стало известно, что в РФ силовики завели уголовное дело на Дмитрия Гордона, в его деятельности увидели "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях российской армии".

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