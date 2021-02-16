Люди на Донбассе, которые живут на разных сторонах от линии фронта, все больше расходятся во взглядах на то, кто начал войну и каким должно быть будущее украинского региона.

Вряд ли кто-то праздновал годовщину подписания договора, который стабилизировал войну на Донбассе. После переговоров лидеров Германии, Франции, Украины и России так называемые вторые "Минские соглашения" были подписаны в феврале 2015 года. Но регион остался территориально разделенным.

Украинское правительство в Киеве контролирует западную часть Донбасса, а сепаратистские образования - так называемые "ДНР" и "ЛНР" - восточную часть региона, включая города Донецк и Луганск, а также украинску границу с Россией. После почти 7 лет разделения как простые люди на обеих частях Донбасса оценивают ситуацию?

Читайте также"Половина Донецка уехала": боевик "ДНР" рассказал о настроениях в рядах оккупантов (видео)Об этом на страницах Washington Post пишут профессор Университета Колорадо и политический географ Джон О'Лофлин, директор Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине, старший научный сотрудник колледжа Наффилд в Оксфордском университете Гвендолин Сасс, профессор Школы общественных и международный дел Джерард Тоал и профессор политических наук и международных отношений Университетского колледжа Лондона Кристин Бакке.

Авторы одновременно провели два опроса на каждой из частей Донбасса. Это исследование показало, что люди, которые живут по разные стороны от линии фронта, очень по-разному оценивают войну и видят будущее своего региона.

Как был проведен опрос?

Чтобы оценить мысли как на подконтрольной Киеву, так и на оккупированной части Донбасса, авторы провели телефонные опросы в сентябре и октябре 2020 года. На территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" эту работу выполнил московский "Левада Центр". А на свободной части Донбасса - киевский международный институт социологии. Люди по обе стороны от линии фронта отвечали на одинаковые вопросы. Всего были собраны ответы примерно тысячи людей на каждой из сторон.

В статье для Washington Post авторы описывают результаты ответов на два ключевых вопроса: кто виноват в начале войны на Донбассе и какой политический статус должны иметь территории ОРДЛО. Расхождения во взглядах людей на оккупированных и свободных территориях очень сильно контрастируют. Авторы отмечают, что сравнение с предыдущими результатами аналогичных опросов разоблачают углубление этого раскола.

Кто кого обвиняет?

Читайте такжеВ ОБСЕ назвали самые "горячие точки" на Донбассе в 2020 годуЦентральную роль в любом конфликте, а также в их решении - это приписывание вины и взгляды людей на возможные последствия. Как показали результаты опроса, две трети респондентов на оккупированной части Донбасса обвиняют в войне или правительство, или Запад. Зато на подконтрольных Киеву территориях люди считают, что виновато либо украинское правительство, либо Россия.

На свободной части Донбасса примерно 32% людей обвиняют в начале войны одинаковой мерой правительства Украины и России. В это время, на оккупированной части около 40% людей считают, что виновно именно украинское правительство, а еще чуть более 20% считают, что ответственность лежит на силах Запада. Авторы отмечают, что эти показатели примерно такие же, как и во время предыдущих опросов.

Что люди думают о будущем статусе ОРДЛО?

На подконтрольной Киеву части Донбасса подавляющее большинство считает, что оккупированные территории должны вернуться в Украину без каких-либо специальных условий автономии. Лишь небольшое количество опрошенных рассматривает возможность независимости или присоединения к России Донецка и Луганска.

Читайте такжеДоговорится с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе на сегодняшний день "практически невозможно" - КравчукВ это время на оккупированных территориях более половины опрошенных ответили, что хотят присоединения к России: с автономным статусом или без него. Менее трети хотят независимости, а лишь 12% рассматривают возвращение под контроль Украины.

Авторы считают, что результаты опроса должны стать тревожным сигналом для тех, кто желает реинтеграции и мира на Донбассе. Результаты похожего опроса за 2019 год говорили, что большинство жителей Луганска и Донецка хотели вернуться под контроль Украины.

"Новые результаты свидетельствуют, что время играет на стороне тех, кто заинтересован в этом конфликте. Чем дольше война будет тлеть и разделение региона будет сохраняться, тем глубже будет становиться раскол. Это отвечает интересам политических элит как так называемых "ДНР и ЛНР", так и России", - говорится в статье.

Желание вернуться под контроль украинского правительства на оккупированных территориях испаряется. Хотя для окончательного подтверждения этого требуются дополнительные исследования.

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Перевод: Лесь Дымань