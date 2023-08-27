Чтобы полеты могли быстро и безопасно возобновиться, должны быть юридические договоренности, подписанные, в том числе, Российской Федерацией.

Решение о принятии первых рейсов может быть принято даже в течение нескольких дней после завершения боевых действий, но есть несколько условий, рассказал авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Богдан Долинце.

В интервью УНИАН он отметил, что на сегодня разные страны по-разному трактуют завершение войны: и Украина, и Российская Федерация, и разные государства как на Востоке, так и на Западе.

"Однако ни один из рассматриваемых вариантов все еще не дает гарантии, что украинское воздушное пространство будет безопасным, и риски ракетных ударов исчезнут", - говорит эксперт.

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По словам Долинце, чтобы полеты могли быстро и безопасно возобновиться, должны быть юридические договоренности (подписанные, в том числе, Российской Федерацией) относительно неиспользования средств поражения по объектам украинской гражданской инфраструктуры и аэропортах:

"Это создаст основания для снятия запрета на использование украинского воздушного пространства".

Долинце подчеркнул, что второе важное условие - приведение инфраструктуры конкретных аэропортов в состояние, соответствующее сертификационным требованиям:

"То есть, там не должно быть последствий поражений, все оборудование должно исправно работать".

Решение о принятии первых рейсов может быть принято даже в течение нескольких дней после завершения боевых действий, убежден эксперт.

"Но при условии, что конкретный аэропорт продолжал сохранять свою операционную способность, имеет все необходимые сертификаты и персонал. В противном случае аэропортам понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев – и это только процесс дообучения персонала и его сертификации", - сказал Долинце.

"Если аэропорт имеет какие-то инфраструктурные повреждения - например, поврежденная взлетно-посадочная полоса, терминал или инфраструктура управления воздушным движением, - на ремонт может уйти несколько лет", - добавил эксперт.

Восстановление авиасообщения в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему восстанавливать авиасообщение в Украине пока опасно.

По словам Игната, во время войны работа гражданской авиации вряд ли возможна. Он также добавил, что договариваться с Россией о прекращении обстрелов будет невозможно. Кроме того, представитель Воздушных сил ВСУ напомнил о вопросах страхования самолетов и пассажиров, особенно в стране, которая воюет.

"Конечно, очень хочется, чтобы заработала авиация, но у нас перекрыто воздушное пространство над Украиной, и думаю, еще не скоро его откроют", - подытожил он.

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