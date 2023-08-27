"С истребителями F-16 вероятность открытия украинского авиационного пространства возрастет", - авиаэксперт Богдан Долинце

Авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Богдан Долинце рассказал УНИАН, возможно ли открытие украинского неба для гражданских полетов в условиях войны, и при каких условиях военные и авиаперевозчики могут пойти на такой рисковый шаг.

В последнее время авиакомпании несколько раз заявляли о намерениях запустить пассажирские авиарейсы из Украины в случае открытия аэропорта в Ужгороде. Сначала RyanAir, затем – украинская Air Ocean Airlines. По вашему мнению, насколько вероятен сценарий возобновления полетов над украинской территорией в условиях войны?

Регулярные полеты невозможны. Полеты в условиях закрытого пространства могут выполнять только так называемые воздушные суда государственной авиации. То есть, отдельных государственных структур: ГСЧС, Национальной полиции, Вооруженных Сил Украины. Военные и военно-транспортные аэропорты продолжают выполнять полеты.

Если говорить о возможности частичного открытия неба, должен быть обеспечен надлежащий уровень безопасности полетов. Аэропорты, аэродромы должны соответствовать сертификационным требованиям.

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Должны быть отработаны процедуры в условиях военных рисков. Условно говоря, что делать с самолетом, если началась воздушная тревога, куда должны передвигаться пассажиры? Как действовать при ракетном обстреле? У Украины раньше такого опыта никогда не было. В официальных правилах такие вопросы никогда не прописывались.

На сегодня для того, чтобы даже частично возобновить полеты, необходимо будет прописывать отдельные специальные процедуры по действиям персонала аэропорта, персонала авиакомпании на земле, и так же - специальную процедуру авиаперевозчиков в воздухе.

Речь может идти лишь о частичном открытии тех аэропортов, которые могут быть так или иначе определены как аэропорты с меньшим риском (в Ужгороде, Ивано-Франковске - УНИАН).

Что, теоретически, должно сделать государство для того, чтобы гражданские полеты стали возможными?

Израильские аэропорты отработали организационные процедуры, каким образом в опасных условиях действует аэропорт и его работники. Там постоянно проводятся учения. Созданы специальные укрытия, которые позволяют защитить работников.

Соответственно, украинские предприятия, которые будут планировать возобновление полетов, должны создать такую же инфраструктуру. Государство, скорее всего, не будет это делать, поскольку это - ответственность конкретно взятого аэропорта.

Чьи средства будут использованы, зависит от собственности предприятия. Государственных аэропортов только два – это "Борисполь" и "Львов". Остальные аэропорты находятся в той или иной форме государственно-частного партнерства – концессии. Это, например, аэропорты "Одесса" и "Киев".

Также есть аэропорты в коммунальной собственности, которые принадлежат городу или области. В этом случае один из этих владельцев должен инвестировать, чтобы создать необходимую инфраструктуру для защиты пассажиров и сотрудников.

Кроме того, сотрудники авиакомпаний должны понимать, как они будут действовать во время выполнения воздушной перевозки. Если в случае опасности самолет уже набирает скорость на взлетно-посадочной полосе - он останавливается или продолжает полет? Если самолет находится в воздухе, он покидает территорию Украины, или нет? Если самолет, например, заходит на посадку, должен ли он разворачиваться?

Очень большое количество вопросов, которые не урегулированы, ведь официальное международное законодательство не определяет таких требований. Определять требования должен каждый отдельный аэропорт, авиакомпании и государство.

Как стоит защитить аэропорты в военном контексте?

Защита является исключительно компетенцией государства. Никто, кроме государства, не имеет монополии на оружие, поскольку не может быть частной системы противовоздушной обороны. Ни один завод не может купить и поставить себе самостоятельно установку Patriot или любую другую. Поэтому должны быть определены зоны, которые должны прикрываться системами ПВО.

В первую очередь, необходимо проанализировать, какие российские средства на сегодня способны поражать те или иные предприятия.

Хотя арсенал у Российской Федерации большой, мы понимаем, что у них не так много средств, которые способны долететь до западных областей Украины. Речь идет о менее десяти типах различных ракет с разной мощностью, параметрами полета, скоростью. То есть, это крылатые ракеты или баллистические ракеты.

После этого необходимо проанализировать, какие средства ПВО способны уничтожать эти ракеты, и с какой вероятностью. Например, есть ракеты Onyx, которых еще достаточно много остается на складах РФ. Есть ракеты Х-22, и, к сожалению, ни Onyx, ни Х-22 за полтора года войны сбиты еще не были. А это значит, что пока неизвестно, с какой вероятностью украинская ПВО может их уничтожать.

Только после оценки риска и угроз может приниматься решение о частичном открытии воздушного пространства.

Мое личное мнение - прикрыть аэропорты можно, условно, установками NASAMS или Patriot, которые, плюс-минус, подтвердили способность уничтожать баллистические ракеты, летящие со сверхзвуковой скоростью. Прикрытие аэропорта такими системами - это очень дорого. Но в таких условиях можно говорить о хотя бы каком-то частичном открытии.

Кроме того, после решения всех внутренне-организационных вопросов необходимо определить конкретные маршруты, по которым самолеты смогут летать. Потому что, например, даже воздушное пространство Молдовы, которое не подвергается таким угрозам, как украинское, вместе с тем, является частично ограниченным для полетов.

Не являются ли заявления от RyanAir и Air Ocean Airlines о намерениях возобновить авиарейсы исключительно пиаром?

По моему личному мнению, на сегодня нет оснований авиакомпаниям - как украинским, так и иностранным - говорить о том, что можно ожидать быстрого открытия воздушного пространства. Потому что мы видим сигналы от Воздушных сил, которые, в принципе, не готовы даже начинать диалог относительно частичного его открытия. Можно их понять, поскольку открытие любой зоны воздушного пространства сразу становится очень интересным для врага.

В этих зонах нужно быть либо очень осторожным со средствами противовоздушной обороны, либо вообще не использовать их. Поскольку ракета ПВО, уничтожив вражескую ракету или дрон, может также уничтожить пассажирский самолет, который находится в воздухе.

Еще весной министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что при наличии у Украины истребителей F-16 были бы шансы открыть аэропорт во Львове. Как бы вы прокомментировали это заявление сейчас, учитывая, что Украина все же должна получить желанные истребители?

Если говорить о самолетах F-16, необходимо понимать, что они могут быть частью единой системы противовоздушной обороны Украины. Задача самолетов F-16 - закрывать все остальное пространство между зонами, которые уже прикрыты средствами ПВО. Эти самолеты могут довольно быстро перемещаться из одного региона в другой.

Но истребители F-16 могут сбивать только вражеские дроны и крылатые ракеты, то есть дозвуковые средства поражения. Вряд ли F-16 смогут быть эффективными именно против сверхзвуковых или баллистических средств - если мы говорим об условных Х-22, Onyx и даже ракетах "Искандер" или "Кинжал". Пока что только Patriot подтвердил возможность их сбивать с достаточно высокой вероятностью.

В случае появления истребителей F-16, вероятность открытия украинского авиационного пространства возрастает только из-за того, что наличие таких средств уменьшает количество оружия и средств поражения, которое Российская Федерация может эффективно использовать против авиационной инфраструктуры на западе Украины. Но, при этом, все равно остаются виды вооружений, которые эти истребители не смогут уничтожать.

Общая картина уровня безопасности полетов растет, но сказать, будет ли этого достаточно для хотя бы частичного открытия аэропортов, сейчас сложно. Этот анализ должна провести Государственная авиационная служба и соответствующие структурные подразделения Вооруженных сил, которые отвечают за безопасность воздушного пространства.

Это мы говорим исключительно о возможности открытия украинского воздушного пространства для украинских компаний. То есть, это, условно говоря, может касаться только компании Air Ocean Airlines, которая зарегистрирована в Украине, при условии, что она договорится со страховщиками, которые будут покрывать эти риски.

Если же мы говорим об иностранных компаниях - например, ирландской RyanAir, - то, даже если Украина откроет свое воздушное пространство, она не сможет начать выполнять полеты, пока запрет не снимет Европейское агентство безопасности полетов (EASA) и ирландская авиационная администрация. Затем RyanAir должен согласовать этот вопрос со страховыми компаниями. И после этого решение уже за центром анализа рисков самой компании. Только тогда авиаперевозчик сможет вернуться в Украину. Не раньше.

Как скоро после завершения войны Украина сможет полноценно открыть свое авиапространство для гражданских самолетов? Что для этого потребуется?

На сегодня разные страны по-разному трактуют завершение войны: и Украина, и Российская Федерация, и разные государства как на Востоке, так и на Западе. Однако ни один из рассматриваемых вариантов все еще не дает гарантии, что украинское воздушное пространство будет безопасным, и риски ракетных ударов исчезнут.

Чтобы полеты могли быстро и безопасно возобновиться, должны быть юридические договоренности (подписанные, в том числе, Российской Федерацией) относительно неиспользования средств поражения по объектам украинской гражданской инфраструктуры и аэропортам. Это создаст основания для снятия запрета на использование украинского воздушного пространства.

Второе важное условие - приведение инфраструктуры конкретных аэропортов в состояние, соответствующее сертификационным требованиям. То есть, там не должно быть последствий поражений, все оборудование должно исправно работать.

Решение о принятии первых рейсов может быть принято даже в течение нескольких дней после завершения боевых действий. Но при условии, что конкретный аэропорт продолжал сохранять свою операционную способность, имеет все необходимые сертификаты и персонал. В противном случае аэропортам понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев – и это только процесс дообучения персонала и его сертификации.

Если аэропорт имеет какие-либо инфраструктурные повреждения - например, поврежденная взлетно-посадочная полоса, терминал или инфраструктура управления воздушным движением, - на ремонт может уйти несколько лет.

Возможно ли подсчитать, сколько денег теряет Украина из-за отсутствия авиасообщения с миром?

Есть определенные аналитические исследования, которые очень осторожно оценивают общий ущерб. Так, общие косвенные потери авиационной отрасли с начала войны оцениваются в 5,3 миллиарда долларов. Из которых 4,28 миллиардов – потери авиакомпаний, и 0,46 миллиардов – это потери аэропортов.

После завершения войны авиакомпании, скорее всего, будут готовить коллективные иски к Российской Федерации, и тогда уже будут выбирать методологию подсчета и обоснования тех убытков, которые они ожидают получить в виде компенсации.

Насколько уместно Украине сейчас тратить средства из своего бюджета на обслуживание, например, государственных аэропортов? Все мы помним недавний скандал с аэропортом "Борисполь", который объявил тендер на уборку своих пустых помещений на 52 миллиона гривен…

Если мы говорим о государственных аэропортах, то средства, которые они аккумулировали еще до войны, остаются на их счетах. Они могут ими распоряжаться по своему усмотрению, потому что из этих денег, как правило, уже заплачены налоги в государственный бюджет.

Если мы говорим об аэропорте "Борисполь", то там должны были, во-первых, реконструировать вторую взлетно-посадочную полосу. Было также много планов по расширению строительства терминалов. Там должны были строить новые офисные центры. Также планировалось большое количество различных объектов инфраструктуры.

Информации, что из государственного бюджета аэропорта напрямую выделялись в течение войны какие-то средства, я, по крайней мере, не встречал. Думаю, что они продолжают использовать те деньги, которые были накоплены на их счетах еще до войны.

Определять, насколько эффективно аэропорт использует средства, должно государство по результатам проверок аудиторской службы.

Каким вы видите будущее украинской авиации после завершения войны?

Авиационный рынок точно будет другим. Мы увидим полную картину того, в каком состоянии находятся наши аэропорты. Какие-то из них подверглись меньшим поражениям, какие-то, возможно, придется вообще убрать с карты или отстраивать.

Некоторые авиакомпании во время войны, когда их операционная деятельность была прекращена, возможно, оказались в таком финансовом состоянии, что больше не смогут восстанавливаться. Это означает, что они уйдут с рынка. Потому что даже до войны часть украинских авиакомпаний имела не лучшее финансовое состояние.

Их место могут занять другие украинские или иностранные компании. Надеюсь, что это будут именно украинские компании, потому что это рынок с высокой добавленной стоимостью, который позволяет трудоустроить высококвалифицированных работников и платить высокие зарплаты.

Рынок украинских авиаперевозчиков переформатируется. Возможно, какие-то региональные звезды станут снова крупными национальными авиакомпаниями, а национальные крупные компании уйдут в целом с рынка. Какие-то компании уже пытаются строить европейскую историю, то есть создавать компании за рубежом. Вопрос, захотят ли они возвращаться в Украину - остается открытым.

Также мы видим, что на сегодня есть три страны, где наибольшее количество украинских беженцев, и часть из них уже не планирует возвращаться в Украину. Речь о Германии, Польше и Чехии. Кто-то, конечно, вернется, многие там, вероятно, осядут. И для будущего украинского авиарынка это будет означать изменение с точки зрения спроса направлений авиаперевозок. Даже если в этих странах останется треть украинцев – речь идет о более чем миллионе человек. Они будут создавать постоянный и регулярный спрос на перевозки в Украину и обратно.

Поэтому в последующие десятилетия для украинских и иностранных компаний наиболее интересными направлениями будут перевозки между украинскими городами и городами Германии, Польши и Чехии.

Дмитрий Петровский