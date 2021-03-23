В Украине в 2020 году 123 подростка совершили самоубийство.

В Украине растет количество совершаемых подростками самоубийств.

Читайте такжеБолее двух третей украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направленииОб этом сообщают в Харьковском национальном университете внутренних дел.

По данным Единого реестра досудебных расследований Украины, в 2020 году 123 подростка совершили самоубийство.

Уже в начале марта 2021 года полиция зафиксировала 25 случаев самоубийств и 91 попытку совершить такие действия.

В университете отмечают, что в социальных сетях появились различные "группы смерти".

Завкафедры педагогики и психологии ХНУВД Елена Федоренко посоветовала родителям предупреждать детей об этом.

"Необходимо сначала поговорить, сделать определенную паузу, посмотреть как ребенок на это реагирует. Если ребенок уже знаком и он об этом слышал по телевидению или даже в сети, можно по его реакции понять, эта тема будет его интересовать или нет", - объясняет Федоренко.

Отравление украинских детей лекарствами

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.

27 февраля сообщалось, что в Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощь. Первокурсницы напились таблеток от простуды.

В ровно школьница выпила 40 таблеток «парацетамола». Причиной такого поступка стало недоразумение на бытовой почве.

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Автор: Людмила Жерновская