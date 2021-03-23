В Украине растет количество совершаемых подростками самоубийств.
Читайте такжеБолее двух третей украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направленииОб этом сообщают в Харьковском национальном университете внутренних дел.
По данным Единого реестра досудебных расследований Украины, в 2020 году 123 подростка совершили самоубийство.
Уже в начале марта 2021 года полиция зафиксировала 25 случаев самоубийств и 91 попытку совершить такие действия.
В университете отмечают, что в социальных сетях появились различные "группы смерти".
Завкафедры педагогики и психологии ХНУВД Елена Федоренко посоветовала родителям предупреждать детей об этом.
"Необходимо сначала поговорить, сделать определенную паузу, посмотреть как ребенок на это реагирует. Если ребенок уже знаком и он об этом слышал по телевидению или даже в сети, можно по его реакции понять, эта тема будет его интересовать или нет", - объясняет Федоренко.
Отравление украинских детей лекарствами
- 16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.
- Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.
- 27 февраля сообщалось, что в Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощь. Первокурсницы напились таблеток от простуды.
В ровно школьница выпила 40 таблеток «парацетамола». Причиной такого поступка стало недоразумение на бытовой почве.
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