В соцсетях появилось много "групп смерти" / фото facebook.com / ГУНП в Киевской области

В Украине растет количество совершаемых подростками самоубийств.

Читайте такжеБолее двух третей украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направленииОб этом сообщают в Харьковском национальном университете внутренних дел.

По данным Единого реестра досудебных расследований Украины, в 2020 году 123 подростка совершили самоубийство. 

Уже в начале марта 2021 года полиция зафиксировала 25 случаев самоубийств и 91 попытку совершить такие действия.

В университете отмечают, что в социальных сетях появились различные "группы смерти".

Завкафедры педагогики и психологии ХНУВД Елена Федоренко посоветовала родителям предупреждать детей об этом.

"Необходимо сначала поговорить, сделать определенную паузу, посмотреть как ребенок на это реагирует. Если ребенок уже знаком и он об этом слышал по телевидению или даже в сети, можно по его реакции понять, эта тема будет его интересовать или нет", - объясняет Федоренко.

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Автор: Людмила Жерновская