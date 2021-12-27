Депутаты уверяют, что срочного бежать в военкоматы женщинам не нужно.

Постановка женщин некоторых профессий на воинский учет не будет означать их призыв или мобилизацию в армию.

Об этом заявили нардепы от правящей "Слуги народа", комментируя резонансный приказ Министерства обороны.

По словам Тараса Тарасенко, жизнь украинок после постановки на учет не претерпит изменений.

"Единственное - Вооруженные силы просто будут знать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Это также шаг навстречу женщинам, которые имеют желание проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, для избежания лишних процедур при занятии должностей по своей специальности", - говорит Тарасенко.

Его коллега Мария Мезенцева объясняет, что цель всего этого процесса - модернизировать воинский учет в Украине.

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"Не может быть такого, что нормативная база и процедуры воинского учета просто не отвечают современности и остаются еще на уровне 1990-х или 2000-х годов. Но, конечно, это должно быть сделано максимально удобно, без принуждения и в таких временных промежутках, чтобы это было в интересах людей", - заявила она.

По словам Игоря Копытина, срочности в процессе постановки женщин на учет нет, есть время до конца следующего года. Со временем этот процесс может стать дистанционным.

"Никому не нужно сразу бежать в военкомат. Постепенно, с использованием цифровых технологий, Министерство обороны обеспечит модернизацию ведение учета военнообязанных по специальностям, которые могут быть теоретически нужны для обороны государства. При этом будет делаться все, чтобы обеспечить максимально удобные процедуры дистанционного взятия на учет - в онлайн-формате настолько, насколько это возможно. И для женщин, и для мужчин", - заверил депутат.

Как сообщал УНИАН, Минобороны 11 октября 2021 года одобрило приказ № 313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

В перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включено журналисток, программисток, музыканток, работниц ресторанов и гостиниц, бухгалтеров и многих других. Впоследствии Минобороны обещало уточнить перечень профессий.

Приказ распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на воинском учете. Несоблюдение этого требования будет караться штрафом. Также документы о постановке на учет будут проверять при устройстве женщин на работу.