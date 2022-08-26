Нововведение заработает в Украине с 1 октября.

Женщине для того, чтобы стать на воинский учет с 1 октября, нужно будет прийти в территориальный центр комплектования (ранее - военкомат) и пройти медкомиссию. После этого она будет определена в кадровый резерв одного из подразделений (ВСУ, Нацгвардия и другие).

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на слова главы парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Александра Завитневича.

После этого, говорит он, украинки будут обязаны являться по вызову в центры комплектования, а также сообщать о смене места своего проживания или отъезде (за семь дней до него). Завитневич обещает, что ограничивать право выезда гражданок Украины за границу, несмотря на военное положение, не будут.

"По состоянию на сегодняшний день никакого решения по ограничению на выезд нет и не предусматривается для женщин, которые с 1 октября станут на военный учет", - говорит он.

По словам депутата, воинская служба для представительниц женского пола должна быть добровольной.

"Война заставила не одну тысячу добровольцев и волонтеров идти защищать независимость и территориальную целостность Украины. По моему мнению, в военных действиях женщины должны участвовать только по собственному желанию, если они готовы и хотят служить в Вооруженных силах", - отметил Завитневич.

Ранее сообщалось, что некоторым украинкам этой осенью придется стать на воинский учет. Всего в перечне Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей.