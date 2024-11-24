Теперь ход за правительством: нардеп рассказал, что изменит назначение военного омбудсмена

Речь идет о создании фактически центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься защитой прав военнослужащих.

На сегодня решение о создании должности военного омбудсмена должно приниматься Кабинетом министров Украины.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV, отвечая на вопрос о том, что уже второй год президент Украины Владимир Зеленский обещает создать должность военного омбудсмена, но этого так и не произошло.

Он напомнил, что в Конституции Украины предусмотрена лишь одна должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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"И в его аппарате есть целое подразделение, которое занимается защитой прав военнослужащих. То, что представил президент, возможно реализовать через введение правительственного представителя по правам человека, вроде уполномоченного по защите украинского языка или прав детей. Это один из возможных механизмов", - объяснил он.

По словам Вениславского, этот шаг остается за Кабинетом министров, который своим распоряжением должен создать соответствующий фактически центральный орган исполнительной власти, который будет заниматься защитой прав военнослужащих.

"Военный омбудсмен будет тогда, когда Кабинет министров Украины примет соответствующее решение. Но права военнослужащего защищаются сейчас целым рядом государственных институтов", - подчеркнул нардеп.

Также Вениславский отметил, что заявления о том, что за время полномасштабной войны 90 тысяч военнослужащих самовольно оставили свои воинские части не соответствуют действительности.

"Проблемы в армии не связаны только с тем, что нет военного омбудсмена или не защищаются права военнослужащих. Говорить, что введение одного института каким-то образом существенно изменит ситуацию не стоит. Но это должно быть консолидирующим элементом, который должен объединить все усилия в сфере защиты прав военнослужащих", - добавил он.

Нардеп подчеркнул, что сейчас у военных есть несколько способов подать жалобы на свое командование, в частности, через приложение "Армия+". Он считает, что государство делает много для того, чтобы оперативно получать информацию о нарушении прав военнослужащих и реагировать на это.

Должность военного омбудсмена в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что нашей стране необходимо назначить военного омбудсмена. По его словам, Министерство обороны и военное командование должны избрать и назначить человека, который будет пользоваться доверием военных и общества.

Президент подчеркнул, что такое назначение должно произойти в ближайшее время.

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