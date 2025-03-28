'Военные адвокаты' не имеют ничего общего с адвокатурой, - заявление НААУ

Деятельность "военных адвокатов", которые силой "отбивают" мобилизованных военнообязанных в ТЦК, не имеет никакого отношения к адвокатской практике, основанной на принципах верховенства права и законности.

Такое заявление сделала председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова, комментируя информацию и видео, которые распространяются социальными сетями, о таких "услугах" неизвестных лиц.

Адвокат не имеет права в своей профессиональной деятельности прибегать к средствам и методам, которые противоречат действующему законодательству или Правилам адвокатской этики.

Видео дня

Отмечается, что адвокаты сегодня оказывают юридическую помощь военнообязанным, в том числе в помещениях ТЦК. При этом адвокаты часто подвергаются нарушениям профессиональных прав и вмешательству в гарантии адвокатской деятельности.

Приводим полный текст документа:

Офис Генерального прокурора Украины

Министерство обороны Украины

Министерство внутренних дел Украины

Государственное бюро расследований

Служба безопасности Украины

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности

ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о деятельности "военных адвокатов"

В социальных сетях активно распространяются видео и сообщения о так называемых военных адвокатах на микроавтобусах, которые за деньги "отбивают" людей у служащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"В Киеве, если тебя принимает ТЦК или полиция, ты можешь обратиться в фирму и они мгновенно пришлют на место несколько бусиков с крепкими ребятами. На бусиках будут надписи "военные адвокаты". И они отобьют вас у ТЦК и отвозят вас куда вы захотите. Услуга эта платная - примерно 3 - 4 тыс. долларов. То есть, чтобы не платить ТЦК, вы можете заплатить бандитам, которые спасут вас от ТЦК", - сообщает автор одного из видеороликов. В другом - показываются те же машины с надписями "военные адвокаты", которые курсируют по улицам столицы или просто стоят колоннами.

Национальная ассоциация адвокатов Украины заявляет, что в Украине не существует ни "военной адвокатуры", ни лиц с правовым статусом "военные адвокаты".

Сейчас отдельные лица пытаются продвигать такую идею. Так, например, о необходимости военных адвокатов говорила экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в 2023 году на ХVIІ Форуме Ассоциации юристов Украины "Развитие юридических услуг". Также адвокаты Илья Костин, который проходит службу в Главном управлении военной юстиции, и Артем Донец в комментарии медиа активно поддерживали введение военных адвокатов.

Не исключено, что неизвестные лица, называя себя "военными адвокатами", уже воспользовались этой идеей для совершения противоправных действий.

Поэтому последствия уже ощутимы и вызывают беспокойство. Ведь создание "военной адвокатуры" как отдельной институции несет риски устоявшимся профессиональным стандартам адвокатуры и угрожает независимости правозащитной деятельности и эффективной защите прав военнослужащих.

Национальная ассоциация адвокатов Украины заявляет: деятельность "военных адвокатов", которые силой "отбивают" мобилизованных военнообязанных в ТЦК, не имеет никакого отношения к адвокатской практике, основанной на принципах верховенства права и законности.

Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" называет девять основных видов адвокатской деятельности. Ни один из которых не предусматривает применение насильственных форм воздействия, в том числе на органы государственной власти и их должностных лиц.

Адвокат не имеет права в своей профессиональной деятельности прибегать к средствам и методам, которые противоречат действующему законодательству или Правилам адвокатской этики.

Адвокаты сегодня оказывают юридическую помощь военнообязанным, в том числе в помещениях ТЦК. При этом адвокаты часто подвергаются нарушениям профессиональных прав и вмешательству в гарантии адвокатской деятельности.

Совет адвокатов Украины выступая в защиту адвокатов, которых Бучанский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки безосновательно обвинил в якобы антигосударственном поведении, направленном на срыв мобилизационных задач, отметила, что безосновательное обвинение адвокатов в совершении профессиональных действий, которые фактически являются реализацией их законных полномочий и не выходят за пределы действующего законодательства, является недопустимым. Такие действия составляют прямое нарушение гарантий адвокатской деятельности, поскольку фактически означают вмешательство и препятствование законной профессиональной деятельности адвокатов.

Национальная ассоциация адвокатов Украины решительно осуждает случаи применения физического воздействия неизвестными лицами, которые называют себя "военными адвокатами", в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Подчеркиваем: адвокатура осуществляет защиту прав военнообязанных и военнослужащих исключительно в пределах, определенных законодательством Украины, и на основании принципов законности и верховенства права. Адвокаты обеспечивают правовую защиту, используя исключительно законные средства и формы профессиональной деятельности. Именно такая юридическая помощь способствует укреплению доверия граждан к правовой системе и обеспечивает баланс между потребностями национальной безопасности и защитой основополагающих прав человека.

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины,

Совета адвокатов Украины

Л.Изовитова