Инсайдеры говорят, что несколько дронов не удалось идентифицировать. Они напугали британские спецслужбы.

Над поместьем Сандрингем, где живет король Чарльз III, был введен новый запрет полетов. Это произошло после того, как накануне визита президента Владимира Зеленского там появились таинственные беспилотники, пишет The Sun.

Несколько беспилотников были зафиксированы в небе над Сандрингемом за несколько часов до прибытия украинского лидера. Одним из дронов управлял мужчина в припаркованном автомобиле. Инсайдеры говорят, что это "напугало" службы безопасности. Оператора выследили и поговорили с ним. Еще одним дроном управлял фотограф, однако происхождение остальных беспилотников осталось неизвестным.

"Над Сандрингемом было несколько беспилотников, и не все были идентифицированы. Через несколько дней был введен полный круглогодичный запрет на полеты дронов", - говорит инсайдер.

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Службы безопасности рекомендовали ограничить полеты вокруг имения, учитывая "общественную безопасность". В распоряжении указано: "Государственный секретарь решил, что в общественных интересах необходимо ограничить полеты вблизи Сандрингем-хауса, Норфолк, учитывая соображения безопасности, связанные с этим местом, поскольку оно является резиденцией членов королевской семьи".

Визит Зеленского к королю

Король Чарльз принял Зеленского 2 марта, что воспринималось как жест поддержки на фоне ссоры украинского президента с Дональдом Трампом. Военный вертолет с Зеленским прибыл в 17:25. После пожатия рук, они провели встречу в комнате Saloon. В 18:35 Зеленский вылетел обратно, отметив, что это была "очень хорошая встреча".

Этот визит также привлек внимание из-за потенциальной активности российских агентов. "Визит Зеленского к Чарльзу имел бы огромный интерес для российских шпионов", - отметил инсайдер.

Ранее зона запрета полетов действовала только в зимний период. Новый же круглогодичный запрет был принят 6 марта и вступил в силу 10 марта. Министр транспорта Хайди Александер подписала соответствующий приказ.

Напомним, что подобные ограничения уже введены над Анмер-Холлом (резиденция принца и принцессы Уэльских), Балморалом в Шотландии, а также над Виндзорским замком после инцидента в 2022 году, когда мужчина с арбалетом проник на территорию с заявлением: "Я здесь, чтобы убить королеву". Его приговорили к девяти годам за государственную измену.

Сандрингем, историческая резиденция британских монархов с 1862 года, сейчас является также местом реабилитации короля Чарльза. Его представитель, однако, заявил, что они не комментируют меры безопасности.

Полиция Норфолка добавила: "Во время государственного визита в Сандрингем в воскресенье, 2 марта, патрульные полицейские заметили беспилотник. Пилот был идентифицирован как представитель СМИ, который имел разговор с полицейскими, чтобы убедиться, что ограничения не были нарушены. Никаких дальнейших действий не было предпринято".

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