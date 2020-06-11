"Оккупанты рассказывают сказки": экс-глава Совмина АРК заявил о критической ситуации с водой в Крыму

По его словам, водные ресурсы, которые эксплуатировали в годы оккупации, уже исчерпаны.

Ситуация с пресной водой в аннексированном Крыму критическая.

Такое мнение высказал экс-председатель Совета министров АР Крым Сергей Куницын, передает "Обозреватель". "Они рассказывают сказки, что пытаются перебросить воду из одних водохранилищ в другие и о том, что "нам воды хватит". На самом деле, воды не хватит", – заявил он.

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По оценкам Куницына, в Чернореченском водохранилище, которое снабжает город Севастополь, сейчас только половина объема воды от 65 миллионов кубометров, на который оно рассчитано. Ситуацию усугубила и засуха. "В этом году не было ни снегов, ни дождей, с Ай-Петри мало что туда прибыло", – добавил ексчиновник.

"Севастополь, Ялта, Алушта еще как-то могут держаться за счет горных ручьев массива Ай-Петри, подземных вод. Но Судак, Феодосия, Керчь, весь степной Крым без Северо-Крымского канала прожить не могут", – заявил он.

В этом контексте он сообщил, что водные ресурсы, которые эксплуатировали в годы оккупации, уже исчерпаны. Речь идет о десятках тысяч скважин и воду, которая скопилась в подземных горизонтах вдоль Северо-Крымского канала.

"За счет того, что канал существовал 50 с лишним лет и дренировал, в подземных горизонтах скопилась часть пресной воды. Плюс они перебрасывали воду из Тайгинского водохранилища под Белогорском. Но на сегодня они истощили свои ресурсы", – подытожил Куницын.

Как сообщал ранее УНИАН, до аннексии Крыма Россией, Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с Крымом. После аннексии, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.

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