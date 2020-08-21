Оккупанты в Крыму ограничат подачу воды людям из-за засухи

Так называемые власти оккупированного Крыма собираются вводить ограничения на подачу воды в три этапа.

Из-за засухи в Крыму власти оккупированного Россией полуострова с понедельника, 24 августа, начнут подавать воду крымчанам по графику.

Об этом сообщил так называемый руководитель ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов, передает "Крым 24".

Он рассказал, что в Симферопольском водохранилище осталось всего лишь 7 миллионов кубометров воды вместо 36 млн кубометров.

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Так называемые власти оккупированного Крыма собираются вводить ограничения на подачу воды в три этапа:

с 24 августа - будет снижен отбор воды из водохранилищ до 140 тысяч кубометров в сутки, а также прекращено горячее водоснабжение;

с 31 августа по 7 сентября - уменьшится отбор из водохранилищ до 120 тысяч кубометров в сутки, а также вводится подача воды по графику;

с 7 сентября - снизится подача воды до 100 тысяч кубометров в сутки, а также вводится почасовая подача воды утром и вечером.

"С 31 августа - это уже почти весь город на графике. С 7 сентября - третий этап. График подачи сокращается, где было четыре (часа в сутки) станет три или два. Где будет двухразовая (подача) перейдет на один раз", - сказал Баженов.

Водоснабжение в Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Глава «правительства» оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк признал, что Симферополь испытывает дефицит воды.

По оценке аналитиков группы "Информационное сопротивление", за последние годы ситуация с водой в Крыму имеет тенденцию к деградации природных и наливных резервуаров, за счет ресурса которых происходит поставка бытовым и промышленным потребителям.

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Автор: Александр Топчий