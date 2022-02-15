Занятия проводят инструкторы Нацгвардии.

Во Львове инструкторы Национальной гвардии Украины учат стрелять всех учеников старших классов (9-11).

Занятия по безопасному обращению с оружием и оказанию медицинской помощи уже стартовали во львовских школах.

По данным местного управления образования, занятия проводят профессионалы. Они же и снабжают учеников всем необходимым оборудованием.

"Мы проводим обучение по стрельбе для всех учащихся 9−11 классов. Наша задача – научить подростков безопасному обращению с оружием, а также основам практической стрельбы – говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове обнародовали план действий на случай вторжения России в Украину. В Киеве тем временем утвердили план эвакуации населения на случай чрезвычайной ситуации.

Также сообщалось, что именно во Львов из Киева переезжают посольства и консульства.

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