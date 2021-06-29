​​​​​​​В регионах Украины все больше обостряется проблема финансирования системы среднего образования.

Фактически половина общин испытывает существенный дефицит средств на зарплаты учителям и обеспечение материально-технической базы школ. В результате качество и доступность образовательных услуг для детей в регионах критически снижается. Необходимо срочно изменить систему расчета потребностей общин и увеличить центральную образовательную субвенцию для местных бюджетов. Об этом заявил лидер партии «ЗА БУДУЩЕЕ», народный депутат Игорь Палица.

Формируя государственный бюджет на 2021 год, центральная власть не в полной мере учла повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн. В результате на сегодня четыре из десяти общин испытывают существенный дефицит финансирования среднего образования. Только на зарплаты учителям, которые работают в регионах, не хватает 855 млн грн.

"Центральная власть разрушает систему среднего образования в регионах! Из-за экономии государства сегодня не хватает средств на зарплаты учителям, а школы не в состоянии купить детям парты и компьютеры. Более того, не могут не то что отремонтировать столовые, но и элементарно перекрыть дырявую крышу!"- говорит Игорь Палица.

Так, из-за того, что центральная власть экономит на образовательных потребностях регионов, школы имеют лишь треть необходимых средств на ремонт зданий, пищеблоков, спортивных залов, на закупку мебели и компьютеров для учебных классов.

Партия «ЗА БУДУЩЕЕ» требует изменить систему расчета потребностей регионов на финансирование среднего образования.

«Необходимо срочно увеличить объем центральной образовательной субвенции для местных бюджетов. На качестве образования наших детей экономить нельзя!» — отмечают в партии «ЗА БУДУЩЕЕ».

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Автор: Иван Божко