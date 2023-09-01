В этом году праздничные линейки прошли не во всех школах. Где-то от них принципиально отказались, где-то собирались действовать, исходя из обстановки. Но возникает вопрос, а не пора ли принципиально, не только из соображений безопасности, избавиться от советских традиций и обязательных построений перед школой 1 сентября? Может пора оставить в прошлом и этот праздник бантов, цветов и пафоса? Десоветизировать и его?

Боюсь, представить, какой протест вызовет это предложение в головах мам, ностальгирующих по белоснежным бантам. "Это же праздник!". Но для кого это праздник? Для ошалевших первоклашек? Мы приводим малышню в незнакомое место с незнакомыми людьми, и хотим - чего? В чью голову пришла идея, что им становится комфортней и веселей от того, что какие-то ведущие говорят стихами? Заявляется День знаний, а прислушаешься, так это Час графомании - пустой и бессмысленной. Намного уместней будет экскурсия по школе. Это не так красиво, но очень полезно и нужно и первоклассникам, и тем, кто, например, сменил школу.

Вспомним себя в этом возрасте в этот день

Еще один контраргумент: "Это праздник для будущих выпускников". Вспомним себя в этом возрасте в этот день. Во-первых, хотелось поговорить с одноклассниками, которых ты все лето не видел. Во-вторых, затусить с одноклассниками после уроков, что и происходит - о, ужас - без особого участия родительских комитетов.

"Можно придумать интересный сценарий" – еще один аргумент. Крайне рекомендую поискать такие в сети, почитать поздним вечером. Особенно интересно будет страдающим бессонницей. На самом деле, какие бы квесты не придумывали инициативные учителя и старшеклассники, все испортит вступительное слово директора на линейке. Вот, кто из нас и когда слушал речи педсовета 1 сентября? О чем 15 минут бубнили Мариванновны и бубнят пани директорки? Кто хоть что-то помнит?

С другой стороны, а где ж директору и завучу благодарить городские власти за ремонт?

С другой стороны, а где ж директору и завучу благодарить городские власти за ремонт? Вот, захочет представитель власти или бизнеса послушать, как ему спасибо говорят, а дети сидят по классам и ни одной хризантемки, ни одного банта! А в том, что депутаты захотят сделать фото у школ, сомнений практически нет. Слетятся, как мухи. "Дети - наше будущее, и я - ваше будущее", – это так должно сработать?

Кто-то скажет, что обойтись можно и без вступительных речей, и без депутатов. Опять будут повторять, что можно постараться и сделать линейку интересной. Можно. Но это будет попытка оживить давно умерший формат. Советская школа учила нас на "раз" стоять в ряд, на "два" стоять молча. За выступлением на празднике 1 сентября талантливых деток пряталась фабрика по убийству индивидуальности.

Во всех цивилизованных странах в ребенке стараются увидеть что-то особенное, то, что отличает его от других, то, что дает ему преимущество. У нас до сих пор есть "гордость школы", на которую надо равняться, и все остальные. Так проще, чем находить что-то невероятное в каждом.

Если посмотреть на линейку, как на магический ритуал перед храмом (знаний), то все обретает некую логику

Можно услышать, что этот праздник с морем цветов, задаст или создаст особое настроение на весь год. Такая мысль – идеальная иллюстрация "магического мышления". Если посмотреть на линейку, как на магический ритуал перед храмом (знаний), то все обретает некую логику. Жертвоприношение цветов богам Алгебры, Биологии и дальше по алфавиту, священный танец перед ликом Духа Дисциплины. Наконец, колокольный звон, бесов отгоняющий. Задумка интересная, если б мы жили в 1723-м и ранее. Но не превратится ребенок в прилежного ученика чудесным образом.

Есть много других примеров языческих и советских корней праздника. Но, к счастью, из них начинает прорастать жизнь. День знаний меняет война. Честь педагогам, которые придумывают новые форматы этого дня, например, экскурсии. Благодарность родителям, которые 1 сентября помогают организовать школьные ярмарки и собирают деньги для ВСУ.

Настоящая жизнь не терпит пафоса. Мы меняемся, расстаемся с инфантильностью, делаем праздник настоящим. Но при этом, во многих странах Европы, в США этот день мало чем отличается от других дней Знаний. Возможно, там понимают, что готовить ребенка к школьному году и к 1 сентября – принципиально разное?

Влад Абрамов