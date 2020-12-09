Обвиняемый заявил, что не собирается брать на себя ответственность за "грехи террористов".

Обвиняемый по делу о сбитом самолете Ил-76 в 2014 году возле Луганска Виктор Назаров попросил суд отменить обвинительный приговор и закрыть уголовное производство.

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Назаров оспаривает приговор в Днепропетровском апелляционном суде. Суд первой инстанции в Павлограде признал его виновным в служебной халатности при подготовке полета Ил-76 и приговорил к семи годам тюрьмы. Свою вину Назаров отрицает.

«Не планировал, не планирую и никогда не буду брать на себя ответственность за чужие грехи, а тем более за грехи террористов. Прошу суд отменить приговор и закрыть уголовное производство», – отметил он в суде.

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14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье «Террористический акт».

Также Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Вооруженных сил Украины и оперативного штаба АТО, по вине которых погибли военнослужащие, уничтожен самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

Главным подозреваемым стал генерал Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

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Автор: Катерина Шварц